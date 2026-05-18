Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Хліб в Україні буде, але його ціна зростатиме

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Хліб в Україні буде, але його ціна зростатиме
Пекарі готуються до зими вже зараз
фото ілюстративне
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Борис Шестопалов: ціна на хліб формується не лише сировиною, а й можливостями торговельних мереж

Попри достатній урожай зернових і стабільні поставки борошна, хліб в Україні дорожчатиме й надалі – зростає собівартість пального, логістики, добрив і засобів захисту рослин, а хлібопекарські підприємства змушені інвестувати в енергетичну незалежність на випадок зимових відключень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AgroPortal за матеріалами конференції-виставки «Хлібна індустрія 2026».

Урожай є – але ціна не зменшиться

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький запевнив учасників форуму: незважаючи на затяжну посівну через холодну весну та перезволоження ґрунтів, усі заплановані площі будуть засіяні. За прогнозом Мінекономіки, урожай зернових у 2026 році сягне близько 60,4 млн тонн – приблизно стільки, скільки й торік. Пшениці очікується близько 22,4 млн тонн, ячменю – 4,7 млн тонн, кукурудзи – близько 31,6 млн тонн.

Водночас чиновник наголосив, що достатній врожай не означає стабільних цін на кінцевий продукт: усе, що формує собівартість зерна й борошна, – пальне, логістика, добрива, засоби захисту рослин – продовжує дорожчати.

Пекарі готуються до зими вже зараз

Віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Борис Шестопалов пояснив, що питання ціни на хліб залежить не лише від собівартості виробництва, а й від того, який рівень цін готові прийняти торговельні мережі.

«Ціна на хліб буде зростати. На скільки, важко спрогнозувати, адже вона формується як наявністю попиту, так і можливістю виробника підтримувати той рівень ціни, на який є запит від споживача. І в цьому питанні варто орієнтуватися не на кінцевого споживача, а на торговельні мережі», – зазначив Шестопалов.

Окремою проблемою він назвав енергетичну безпеку підприємств: хлібозаводи вже зараз готуються до можливих відключень електроенергії взимку і змушені закуповувати засоби РЕБ для захисту обладнання, що потребує значних кредитних навантажень. Особливо гострою ця ситуація є для підприємств у прифронтових районах, де, на думку Шестопалова, підтримка має бути більш диференційованою залежно від відстані до лінії фронту.

Фермери та борошномели: добрива і якість зерна під питанням

Перший віцепрезидент Асоціації фермерів і приватних землевласників Віктор Шеремета звернув увагу на подорожчання азотних добрив майже у півтора раза. Для виробників пшениці це критично: від внесення добрив залежить не лише обсяг, а й якість майбутнього врожаю.

Директор спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський додав, що дефіциту борошномельної пшениці в поточному сезоні вдалося уникнути не завдяки збільшенню виробництва, а через збіг обставин: зниження цін на світовому ринку та обстріли портової інфраструктури залишили частину зерна на внутрішньому ринку.

Євроінтеграція та нові ринки збуту

Голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду нагадав, що в Україні вже запрацювала Виплатна агенція – механізм, який дає змогу отримувати від європейських партнерів кошти на розвиток аграрної галузі ще до вступу до ЄС. З 2027 року ці можливості планують розширити. Також триває адаптація законодавства щодо ГМО та органічного виробництва до європейських вимог.

Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук повідомив про підписаний протокол із Китаєм щодо постачання борошна. Поки що є технічні перешкоди – вимоги до простежуваності й митні бар'єри, – але, за словами чиновника, їх вирішення є питанням часу.

Окрему підтримку галузі надає Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО): протягом 2023–2025 років хлібопекарські підприємства отримали 54 генератори, також передано тисячі полімерних рукавів для зберігання зерна. Найближчим часом у чотирьох областях – Волинській, Житомирській, Вінницькій та Полтавській – планується встановлення ста модульних зерносховищ для зберігання жита.

Нагадаємо, заступник міністра економіки Тарас Висоцький також виступав на форумі «Хлібна індустрія 2026» з прогнозом щодо зернових: за його словами, пшениці в Україні буде майже втричі більше за внутрішню потребу, а основні погодні ризики стосуються кукурудзи через затримку весняної сівби. Детальніше «Главком» писав про це раніше.

До слова, аналітики вже попереджали: до кінця 2026 року ціни на хліб можуть зрости ще на 20–25% порівняно з минулим роком. Головний тиск на собівартість чинять витрати на електроенергію, пальне та добрива – незалежно від ситуації з урожаєм.

Читайте також:

Теги: урожай Мінекономіки хліб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україні сьогодні потрібна не кампанія боротьби з цінниками
Про ціни та вартість життя в Україні. Як рятувати ситуацію? Авторська стаття
21 квiтня, 14:25
Очікується, що після реформи скорочення частини процедур дозволить бізнесу економити щонайменше 4,473 млрд грн щороку
Мінекономіки запускає реформу Держпраці
27 квiтня, 17:33
Весняна сівба у розпалі: аграрії виходять на поля по всій Україні
Аграрії засіяли 1,7 млн га зернових: п'ять областей-лідерів посівної кампанії
28 квiтня, 17:53
Україна поступово відходить від моделі сировинного експорту – переробка олійних культур стала одним із ключових чинників зростання валютної виручки
Агроекспорт приніс Україні $6,3 млрд за квартал: головний драйвер – переробка
1 травня, 08:55
Уряд очікує залучити від приватних інвесторів близько 13 млрд грн надходжень в результаті приватизації
Держава виставила цінник на Ocean Plaza: коли та за скільки продадуть конфіскований актив
5 травня, 12:17
Українці отримають кешбек на пальне
Нацкешбек: коли українці отримають виплати за березень
7 травня, 16:47
Виробництво пшениці для переробки на борошно прогнозується на рівні 9,1 млн тонн
Урожай-2026: чи вистачить Україні зерна
12 травня, 16:01
Списки на працівників, яких потрібно забронювати, подаються через «Дію»
Робота з бронюванням в Україні: які спеціалісти найбільше потрібні під час війни
10 травня, 16:35
Житній «Столичний» та пшенична нарізка вже перевищили позначку у 50 грн за буханець
Ціни на хліб в Україні зростуть іще на чверть: аналітики назвали причини
12 травня, 11:20

Особисті фінанси

Хліб в Україні буде, але його ціна зростатиме
Хліб в Україні буде, але його ціна зростатиме
Ціни на пальне 17 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 17 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 17 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 17 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
День пульмонолога: скільки в Україні заробляють лікарі
День пульмонолога: скільки в Україні заробляють лікарі
На Закарпатті почали дозрівати ранні черешні: яка ситуація з урожаєм та цінами на ринку
На Закарпатті почали дозрівати ранні черешні: яка ситуація з урожаєм та цінами на ринку
Ціни на пальне 16 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 16 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Новини

Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Вчора, 22:35
Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
16 травня, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
16 травня, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua