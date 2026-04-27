День кадровика: скільки в Україні заробляють HR-менеджери

Вікторія Літвінова
Кадровики відповідають за найм, документообіг і трудові відносини — без них не обходиться жодна компанія
Начальники відділів кадрів отримують у середньому 50 000 грн — і це на 18% більше, ніж рік тому

Сьогодні, 27 квітня, в Україні відзначають День кадровика — неофіційне професійне свято всіх, хто займається підбором персоналу, веденням трудових книжок і кадровим документообігом. «Главком» зібрав актуальні дані про зарплати фахівців HR-сфери за даними аналізу ринку праці у 2026 році. 

Чому 27 квітня

Дата свята невипадкова: саме цього дня 1993 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову № 301 «Про трудові книжки працівників». Трудова книжка досі залишається основним документом, що фіксує трудову діяльність громадянина, а кадровики — тими, хто забезпечує законність і порядок у трудових відносинах на кожному підприємстві.

Скільки заробляють кадровики у 2026 році

За даними аналізу ринку праці, середня зарплата кадровика в Україні у квітні 2026 року становить 30 000 грн. Медіанний показник дещо нижчий –28 000 грн, що відображає широкий розкид зарплат залежно від регіону та досвіду.

Керівники кадрових підрозділів заробляють значно більше: середній дохід начальника відділу кадрів сягає 50 000 грн на місяць. Діапазон – від 24 000 до 112 000 грн — свідчить про те, що топові фахівці можуть претендувати на дуже конкурентну винагороду.

Скільки заробляють кадровики
Столиця задає тон

Київ лідирує за рівнем оплати праці в HR-сфері: середня зарплата кадровика тут становить 37 500 грн — на 15% більше, ніж рік тому. У Львові та Дніпрі — 30 000 грн (Львів показав найвищий темп зростання серед регіонів — +20%). У Харкові та Одесі — 27 500 грн. Найнижча зарплата серед великих міст — у Запоріжжі: 20 000 грн, і цей показник не змінився за рік. Фахівці на дистанційних посадах із регіонів отримують у середньому 30 000 грн.

Регіональна географія зарплат
Зарплати ростуть

Порівняно з минулим роком зарплати в HR-сфері суттєво зросли. У кадровиків — на 9%, а у начальників відділів кадрів — одразу на 18%. Основними рушіями залишаються дефіцит кадрів, інфляція та підвищення мінімальної заробітної плати до 8 647 грн з початку 2026 року.

Нагадаємо, середня зарплата в Україні у лютому 2026 року зросла до 28 321 грн. Найвищий рівень оплати праці зафіксовано у Києві — 45 651 грн. Лідерами за доходами залишаються IT-сфера та фінансовий сектор.

До слова, на ринку праці України у 2026 році кількість вакансій зросла на 13%, тоді як кількість відгуків на них скоротилася — ринок залишається дефіцитним для роботодавців.

