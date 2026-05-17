День пульмонолога: скільки в Україні заробляють лікарі

У 2026 році зарплати лікарів зросли рекордно — але не всі заклади вийшли на встановлену планку

Сьогодні, 17 травня, відзначається Всесвітній день лікаря-пульмонолога. «Главком» зібрав актуальні дані про доходи лікарів у 2026 році.

Хто такі пульмонологи і чому їх день — 17 травня

Всесвітній день лікаря-пульмонолога відзначають щороку 17 травня – з 1997 року. Свято присвячене підвищенню обізнаності про небезпеку захворювань органів дихання та важливість профілактичних оглядів. У медичному середовищі пульмонологів називають «архітекторами дихання» – саме вони борються з пневмонією, бронхіальною астмою, ХОЗЛ та іншими патологіями легень. У цей день у багатьох лікарнях проводять безплатні консультації для пацієнтів.

Скільки заробляють лікарі у 2026 році

За даними порталів з працевлаштування, мінімальна гарантована зарплата лікаря у 2026 році становить 35 000 грн брутто, або 26 950 грн «на руки» – після сплати податків. Порівняно з 2025 роком дохід зріс на 11 550 грн.

Лікарі екстреної медичної допомоги у квітні 2026 року отримували в середньому 41 700 грн – на 10 500 грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. У первинній ланці (сімейні лікарі) середня зарплата у березні сягнула 30 500 грн з потенціалом зростання до 35 000 грн.

Надбавки за роботу в зоні бойових дій

Для лікарів, які працюють поблизу фронту, у 2026 році встановлено окремі ліміти: як у зоні активних, так і в зоні можливих бойових дій мінімальна планка становить 40 000 грн брутто. Ще у 2025 році цей показник починався від 28 000 грн –уряд щомісяця доплачує за кожного такого лікаря додатково 12 000 грн.

Молоді спеціалісти, які погоджуються працювати у сільській місцевості або на прифронтових територіях, можуть отримати одноразову державну виплату — 200 000 грн.

Інфографіка: Главком

Чому зарплати зросли — і чи всі отримують обіцяне

2026 рік став переломним для медичної галузі: Україна відмовилася від застарілої системи тарифних коефіцієнтів і запровадила фіксовану мінімальну «планку» доходів. Принцип фінансування НСЗУ «гроші ходять за пацієнтом» дозволив регіональним лікарням вирівняти оплату праці до рівня столичних закладів.

Проте реальний стан різниться. За даними MHC Portal, вакансія пульмонолога в одному з київських центрів у квітні 2026 року була розміщена із зарплатою 22 000 грн – значно нижче державної мінімальної планки. Це свідчить: не всі заклади станом на середину року вийшли на цільові показники.