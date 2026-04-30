Середня зарплата в Україні зросла: дані Держстату

glavcom.ua
Найвищий рівень оплати праці традиційно фіксується у столиці – майже 50 тис. грн на місяць
Держстат: розрив між IT-фахівцями та педагогами сягнув понад 66 тисяч гривень

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у березні 2026 року зросла до 30 356 грн, що на 7,2% більше, ніж у лютому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу статистики України.  

Київ тримає лідерство, аутсайдери – ті самі

Регіональний розподіл доходів залишається традиційно нерівномірним. Найвищий рівень оплати праці зафіксовано у столиці – 49 381 грн, а також у Київській області – 29 997 грн. На протилежному полюсі – Кіровоградська область із середньою зарплатою 21 375 грн та Чернівецька область – 21 453 грн.

Розрив між найбагатшим і найбіднішим регіонами у березні перевищив 28 тис. грн. 

IT та освіта: прірва у 66 тис.

За видами економічної діяльності галузева нерівність залишається ще разючішою. Сфера інформації та телекомунікацій утримує абсолютне лідерство – середня зарплата там становить 85 673 грн. Найнижча оплата праці – у системі освіти: 19 394 грн. Таким чином, між найбільш і найменш оплачуваними галузями різниця сягає понад 66 тис. грн.

Зарплатна статистика Держстату відображає нараховані суми до вирахування податку на доходи фізичних осіб (18%) та військового збору (5%). «Чисті» виплати на руки, відповідно, є меншими від наведених показників. 

Борг із виплат перевищив 3,6 млрд грн

Станом на 1 квітня 2026 року загальна заборгованість роботодавців із виплати заробітної плати в Україні становила 3,6 млрд грн.

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Україні зросла з 8 000 до 8 647 грн. Відповідне підвищення було закладено ще у проєкті держбюджету на 2026 рік, який уряд передав до Верховної Ради у вересні 2025 року.

Нагадаємо, у лютому 2026 року середня зарплата в Україні становила 28 321 грн – тоді показник зріс на 1,2% порівняно зі січнем. Березневий стрибок на 7,2% є значно більш відчутним і виводить середню зарплату вперше за 30-тисячну позначку.

