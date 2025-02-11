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Нардепка повідомила, скільки людей в Україні не працюють офіційно

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Нардепка повідомила, скільки людей в Україні не працюють офіційно
Протягом 2024 року у Службі зайнятості було зареєстровано 400 тис. безробітних
фото з відкритих джерел

В Україні спостерігається дефіцит кадрів 

Без офіційної роботи в Україні сьогодні перебувають 8 млн людей працездатного віку. Про це заявила народна депутатка України від «Європейської солідарності», голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна в ефірі «Новини Live».

«На сьогоднішні серед людей, які перебувають на території України, 8 млн не працюють. З них частково точно є приховане працевлаштування, а частково – ті, хто не працевлаштований. Це крім пенсіонерів», – сказала вона.

Зазначається, що до цього списку увійшли не просто безробітні, які стоять на обліку в Державній службі зайнятості, а й ті не працевлаштовані, хто туди не звертався.

Також Южаніна зазначила, що в країні спостерігається дефіцит кадрів певних спеціальностей, насамперед робочих, і ці проблеми потрібно розв'язувати першочергово.

«Розберімося спершу з внутрішньо переміщеними особами, з тими людьми, які на території України не працюють, не працевлаштовані, а потім уже будемо говорити про тих, хто знаходиться за межами України. Тому що чим далі, тим менший серед людей за межами України відсоток тих, хто повернеться», – додала вона.

Раніше повідомлялося, що щорічно Служба зайнятості обслуговувала близько мільйона громадян. Майже всі вони отримували статус безробітного, однак зараз ця цифра суттєво зменшилась.

Таким чином протягом 2024 року у Службі зайнятості було зареєстровано 400 тис. безробітних. Однією з причин через яку офіційна кількість безробітних зменшилася пов'язана з виїздом населення за кордон. За словами Жовтяк, біженці мають можливість зареєструватися у статусі безробітних, зокрема через портал «Дія», проте вони не можуть отримувати виплати, а тому не бачать сенсу реєструватися.

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Теги: безробіття біженці населення кордон Ніна Южаніна робота

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