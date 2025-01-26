Дрони атакують Рязанську область (оновлено)

Російська ППО збиває дрони над регіоном

У ніч проти 26 січня, у Рязанській області прогриміла серія вибухів. Місцеві пабліки пишуть, що дрони летять курсом на Рязанський нафтопереробний завод.

Російська ППО збиває безпілотники, що летять на НПЗ. Очевидці повідомляють, що вибухи продовжуються з періодичністю 3-5 хвилин. Станом на 00:41, у місцевому пабліку була інформація, що вже більше ніж 10 дронів збито. Пожежі не спостерігається.

Тим часом, росіяни пишуть, що величезний стовп густого диму підіймається поблизу нафтопереробних об'єктів. Робота ППО триває.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко опублікував наслідки «блискавичної роботи ППО».

Губернатор Рязанської області Павло Малков відреагував на нічну атаку дронів на регіон. За його словами, постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби.

До слова, Рязанський НПЗ – один з найбільших в РФ з потужністю переробки у 17 млн тон нафти на рік. Там «палають» мінімум три резервуари. Додатково пожежа, яка виникла внаслідок ударів БпЛА, охопила цех, де знаходиться установка гідроочистки дизельного палива та авіаційного гасу. Місцеві жителі фіксували в соцмережах, що нарахували понад 50 вибухів.

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