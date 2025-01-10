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Виплати зросли. На яку максимальну допомогу можуть розраховувати безробітні українці

Ірина Бура
glavcom.ua
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Виплати зросли. На яку максимальну допомогу можуть розраховувати безробітні українці
Також у Службі зайнятості повідомили, що за підсумками 2024 року завдяки програмі компенсацій було працевлаштовано 2 тис. людей з інвалідністю І та ІІ групи
фото з відкритих джерел

Зміни пов’язані із встановленим на 1 січня 2025 року розміром мінімальної заробітної плати

В Україні з 1 січня 2025 року встановлено максимальну допомогу з безробіття в розмірі 8 тис. грн та збільшила компенсацію роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Про це повідомила Державна служба зайнятості.

«З 1 січня 2025 року переглянуто розміри деяких виплат та компенсацій, які адмініструє Державна служба зайнятості», – йдеться в повідомленні.

Зміни пов’язані із встановленим на 1 січня 2025 року розміром мінімальної заробітної плати, який дорівнює наразі 8 тис. грн.

Відтак, максимальна допомога по безробіттю з 1 січня 2025 року становитиме 8 тис. грн.

Також збільшено компенсацію роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю:

  • для осіб І групи - до 120 000 грн (15 мінімальних заробітних плат);
  • для осіб ІІ групи – до 80 000 грн (10 мінімальних заробітних плат).

Також у Службі зайнятості повідомили, що за підсумками 2024 року завдяки програмі компенсацій було працевлаштовано 2 тис. людей з інвалідністю І та ІІ групи. Сума компенсацій роботодавцям склала 130 млн грн.

Чому це важливо?

  • Для безробітних: підтримка у вигляді допомоги по безробіттю дозволяє адаптуватись до нових умов, пройти навчання чи перекваліфікацію, підвищивши шанси знайти роботу.
  • Для роботодавців: компенсації стимулюють створення нових робочих місць та їх облаштування для людей з інвалідністю, ветеранів і ветеранок.

Нагадаємо, на сьогоднішній день 100 тис. українців зареєстровано у статусі безробітних у Державній службі зайнятості, тоді як у 2024 році таких громадян було 400 тис. Про це повідомила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк в ефірі телемарафону.

До слова, станом на червень 2024 року відбувся відтік 158 тис. чиновників. Наразі вільними є понад 34,8 тис. вакансій у держслужбі. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова Нацагентства з питань держслужби Наталія Алюшина. Алюшина розповідає, що наразі складно знайти людину на посаду держслужбовця, яка б відповідала встановленим вимогам. Наприклад, у Нацагентстві з питань держслужби сім разів оголошували добір на позицію фахівця із закупівель.

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Теги: державна служба соцвиплати гроші Україна безробіття Наталія Алюшина

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