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Кількість безробітних різко зменшилась: Служба зайнятості назвала причини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кількість безробітних різко зменшилась: Служба зайнятості назвала причини
Велика кількість працездатного населення виїхала за кордон
фото з відкритих джерел

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних скоротилася у понад два рази

Щорічно Служба зайнятості обслуговувала близько мільйона громадян. Майже всі вони отримували статус безробітного, однак зараз ця цифра суттєво зменшилась. Про це заявила директорка Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк в інтерв'ю «РБК-Україна».

Як зазначила посадовиця, протягом 2024 року у Службі зайнятості було зареєстровано 400 тис. безробітних. Однією з причин через яку офіційна кількість безробітних зменшилася пов'язана з виїздом населення за кордон. За словами Жовтяк, біженці мають можливість зареєструватися у статусі безробітних, зокрема через портал «Дія», проте вони не можуть отримувати виплати, а тому не бачать сенсу реєструватися.

«На мій погляд, основна причина зменшення кількості зареєстрованих безробітних полягає в тому, що велика кількість чоловіків і жінок захищають Україну. Ця частина українців потенційно могла б бути нашою цільовою аудиторією… Ще одна причина полягає в тому, що всі військовозобов’язані при реєстрації в Службі зайнятості мають надати військово-облікові документи. Такий підхід відповідає принципу «Працюй або воюй!». Це дійсно зменшило кількість зареєстрованих безробітних чоловіків. Якщо до повномасштабного вторгнення в структурі безробітних пропорція чоловіків і жінок традиційно складала приблизно 50 на 50, то зараз 80% – це жінки і 20% – чоловіки», – каже вона.

Крім того, на бажання людей реєструватися вплинуло також скорочення термінів виплат допомоги з безробіття під час дії воєнного стану. Раніше виплати здійснювалися протягом одного року, а для деяких категорій населення – до двох років, то зараз йдеться про три місяці.

Нагадаємо, найбільше в Україні зараз заробляють військові, а серед підприємств невійськового сектору – фахівці IT-сфери. Також високі заробітні плати у сфері нерухомості, транспорту, логістики, HR. 

Як відомо, за підсумками третього кварталу 2024 року реальні зарплати українців (з урахуванням інфляції) в середньому перевищили довоєнний рівень на 7,2%. Лідерами стали ІТ-спеціалісти, у яких зарплати зросли більш ніж на 45%. Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.

Раніше повідомлялося, що зарплати українських чиновників з січня по листопад 2024 року зросли на 61%. У центральних державних органах вона становила 62 тис. грн. За даними Мінфіну, на початку 2024 року середня зарплата чиновників була 38,6 тис. грн. Таким чином наразі вона у 3,4 раза перевищує середній рівень по країні.

До слова, лідерами за найбільшими депутатськими фондами на одного обранця усі три роки після повномасштабного вторгнення були три обласні ради: Київська, Дніпропетровська й Волинська. Найменше грошей у цей період у своєму розпорядженні мали депутати Рівненщини, Хмельниччини та Буковини.

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Теги: українці безробіття робота біженці

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