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У Китаї кішка позбавила свою господиню роботи та річної премії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Жінка втратила роботу через домашнього улюбленця
фото із відкритих джерел

Кішка вирішила «відправити» листа роботодавцю жінки

У Китаї кішка випадково «звільнила» свою господиню, надіславши листа роботодавцю, через що жінка втратила роботу та річну премію. Про це пише South China Morning Post.

Двадцятип'ятирічна мешканка Чунціна на початку січня написала чернетку листа про звільнення, але не наважилася його відправити, оскільки їй потрібні були гроші для утримання дев'яти кішок. Однак один із її вихованців вирішив за неї: камера відеоспостереження зняла момент, коли кішка застрибнула на стіл і випадково натиснула кнопку на ноутбуці, надіславши листа начальнику.

Жінка спробувала пояснити ситуацію своєму керівнику, перекладаючи провину на свого кота, та її ігнорували. У результаті вона залишилася без роботи і без премії, яку багато компаній виплачують перед Святом весни, яке цього року розпочнеться у ніч проти 29 січня.

До слова, чисельність населення Китаю у 2024 році скоротилася на 1,39 млн осіб. Про це повідомило Державне статистичне управління КНР. Нині у країні живе понад 1,4 млрд жителів.За даними статистичного управління, у КНР за рік народилося 9,54 млн, а померло 10,93 млн. 

Теги: звільнення жінка робота гроші Китай населення

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