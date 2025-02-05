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В Україні скоротилася кількість державних службовців

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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В Україні скоротилася кількість державних службовців
Зберігається негативна динаміка щодо скорочення кількості людей на державній службі
фото з відкритих джерел

Відзначається посилення тенденції щодо скорочення кількості працюючих державних службовців

Кількість державних службовців в Україні скоротилася на 2% та 4,5 тис. посад. Про це пишуть на сайті Національного агентства України з питань державної служби.

Повідомляється, що за четвертий квартал 2024 року фактична кількість працюючих державних службовців склала 156 276 осіб. 

Всього держслужбовців працює 156 тис.
Всього держслужбовців працює 156 тис.
Фото: скріншот даних КСДС

Кількість посад державної служби за штатним розписом склала 192 172. Кількість вакантних посад державної служби склала 31 167.

192 тис. – кількість посад державної служби за штатним розписом
192 тис. – кількість посад державної служби за штатним розписом
Фото: скріншот даних КСДС

Крім того, відзначається посилення тенденції щодо скорочення кількості працюючих державних службовців. У четвертому кварталі їх стало менше на 1 443 особи, коли у третьому кварталі 2024-го їх було менше тільки на 372.

Також збільшилася кількість скорочених посад державної служби за штатним розписом. За результатами моніторингу кількісного складу державних службовців (КСДС) четвертого кварталу цей показник склав 4 524, а у попередньому кварталі він був 1 942.

«Упродовж четвертого кварталу кількість вакантних посад державної служби зменшилася на 2 131, у порівнянні з 1547 у попередньому періоді. Зберігається негативна динаміка щодо скорочення кількості чоловіків на державній службі. У четвертому кварталі їх стало менше майже на 2% від загальної чисельності (639 осіб). Натомість у третьому кварталі цей показник скоротили на 413 осіб», – зазначають у НАДС.

Кількість вакантних посад державної служби зменшилася на 2 131
Кількість вакантних посад державної служби зменшилася на 2 131
Фото: скріншот даних КСДС

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав п’ять указів про призначення спеціальних представників США із різних питань, серед них й щодо призначення Кіта Келлога спецпредставником з питань України та Росії.

«Ми досягли значного прогресу щодо Росії, України. Побачимо, що буде. Але було досягнуто значного прогресу. Ми повинні зупинити ту безглузду війну», – зазначив Трамп, підписуючи указ та спілкуючись із журналістами.

Раніше Кіт Келлог заявляв, що Сполучені Штати хочуть проведення виборів в Україні, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитись про перемир'я з Росією найближчими місяцями.

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Теги: Національне агентство України з питань державної служби державна служба робота держава

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