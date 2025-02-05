В Україні скоротилася кількість державних службовців
Відзначається посилення тенденції щодо скорочення кількості працюючих державних службовців
Кількість державних службовців в Україні скоротилася на 2% та 4,5 тис. посад. Про це пишуть на сайті Національного агентства України з питань державної служби.
Повідомляється, що за четвертий квартал 2024 року фактична кількість працюючих державних службовців склала 156 276 осіб.
Кількість посад державної служби за штатним розписом склала 192 172. Кількість вакантних посад державної служби склала 31 167.
Крім того, відзначається посилення тенденції щодо скорочення кількості працюючих державних службовців. У четвертому кварталі їх стало менше на 1 443 особи, коли у третьому кварталі 2024-го їх було менше тільки на 372.
Також збільшилася кількість скорочених посад державної служби за штатним розписом. За результатами моніторингу кількісного складу державних службовців (КСДС) четвертого кварталу цей показник склав 4 524, а у попередньому кварталі він був 1 942.
«Упродовж четвертого кварталу кількість вакантних посад державної служби зменшилася на 2 131, у порівнянні з 1547 у попередньому періоді. Зберігається негативна динаміка щодо скорочення кількості чоловіків на державній службі. У четвертому кварталі їх стало менше майже на 2% від загальної чисельності (639 осіб). Натомість у третьому кварталі цей показник скоротили на 413 осіб», – зазначають у НАДС.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав п’ять указів про призначення спеціальних представників США із різних питань, серед них й щодо призначення Кіта Келлога спецпредставником з питань України та Росії.
«Ми досягли значного прогресу щодо Росії, України. Побачимо, що буде. Але було досягнуто значного прогресу. Ми повинні зупинити ту безглузду війну», – зазначив Трамп, підписуючи указ та спілкуючись із журналістами.
Раніше Кіт Келлог заявляв, що Сполучені Штати хочуть проведення виборів в Україні, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитись про перемир'я з Росією найближчими місяцями.
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