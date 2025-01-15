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Італія скаржиться, що немає кому робити фірмову страву

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Італія скаржиться, що немає кому робити фірмову страву
Молодь не поспішає ставати пекарями в Італії
фото: rollingstone.it

Сильна нестача кадрів може вплинути на сектор приготування піци у Італії 

В Італії бракує приблизно 20 тис. пекарів піци або піцайоло. Асоціація неаполітанської піци вже виступила із закликом до молодих людей йти і працювати у піцерії. Про це пише ansa.it. 

Президент Асоціації Антоніо Паче також заявив, що в італійських піцеріях спостерігається серйозна криза через нестачу робочих рук. Він закликав молодь активніше йти працювати у піцерії. Паче підкреслив, що цей сектор є світовим ринком вартістю в мільярди євро.

«В усьому світі ми говоримо лише про неаполітанську піцу, і у молоді є майбутнє в цьому секторі. Ми маємо велику потребу в робочій силі, і не забуваймо, що навіть за кордоном наш сектор розвивається із неймовірною швидкістю», – пояснив Антоніо Паче.

Антоніо Паче також пояснив, що робота в піцерії непроста, але вона приносить велике задоволення як з емоційної, так і з економічної точки зору. Плюс молоді люди можуть розраховувати на курси підвищення кваліфікації та підтримку у пошуку роботи.

«За даними на листопад 2024 року, в Італії був брак 20 тис. піцайоло. Дефіцит обумовлений тим, що робота шеф-кухаря потребує жертв», – пояснив італійський шеф-кухар, неаполітанський піцайоло у третьому поколінні Джіно Сорбільйо в інтерв'ю щоденній газеті Il Messaggero.

«Це напружена робота, яка починається вранці із приготування тіста, вибору свіжих інгредієнтів та організації місця. Справа не тільки в тому, щоб поставити піцу в духовку: це навчання, концентрація і навіть жертви, бо ви працюєте, поки інші розважаються», – резюмував експерт із Неаполя.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск вперше призначив жінку очільницею Дикастерії інститутів богопосвяченого життя та Товариств апостольського життя, що займається питаннями чернечих інституцій.

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Теги: Італія продукти ресторан навчання робота харчування молодь

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