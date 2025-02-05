Військові виші цьогоріч відкриють набір на нові спеціальності: перелік

До слова, у 2024 році зафіксовано значне зростання інтересу до вивчення іноземних мов у вищих військових навчальних закладах країни

Попри зростання ролі сучасних технологій на полі бою традиційні військові спеціальності також залишаються затребуваними в ЗСУ

Вищі військові навчальні заклади України на запит Збройних сил запровадили навчання за трьома новими напрямками та збільшили підготовку за найбільш затребуваними у війську спеціальностями. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

За словами заступника міністра оборони бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, сучасні воєнні виклики вимагають від військових глибоких знань та спеціальної підготовки. Збройним силам потрібні фахівці, які володіють новітніми технологіями, вміють працювати з безпілотниками, розуміються на кібербезпеці та захисті інформації.

«Військова освіта постійно адаптується під ці виклики. Ми оновлюємо навчальні програми, щоб готувати тих, хто забезпечить перевагу ЗСУ на полі бою: на суші, в небі, воді та в кіберпросторі», – зауважив Мельник.

Найбільш затребуваними у ЗСУ спеціальностями, за якими була збільшена підготовка військових фахівців у військових вишах після початку повномасштабного вторгнення росіян, є:

безпілотні авіаційні системи оперативно-тактичного, оперативного та стратегічного рівня застосування;

безпілотні системи тактичного класу;

фахівці з технічної експлуатації та ремонту безпілотних систем і комплексів;

захист інформації та кібернетична безпека в інформаційно-телекомунікаційних системах;

кіберзахист та кібервплив, системи ведення кіберборотьби;

управління діями підрозділів морських безекіпажних систем (комплексів);

експлуатація та ремонт морських безекіпажних систем (комплексів).

Усі ці спеціальності почали викладатися в українських військових вишах після 2014 року, а частина з них – після повномасштабного вторгнення РФ.

У 2025 році розпочнуть викладання нових спеціальностей: психологічна підтримка персоналу у підрозділах, на кораблях (за видами Збройних сил) та фізкультурна-спортивна реабілітація військовослужбовців.

Попри зростання ролі сучасних технологій на полі бою традиційні військові спеціальності також залишаються затребуваними в ЗСУ. Серед них – юрисконсультська робота, військовий переклад, міжнародні відносини у воєнній сфері, військова психологія, військова журналістика, а також фінанси та військова економіка.

Нагадаємо, у 2024 році зафіксовано значне зростання інтересу до вивчення іноземних мов у вищих військових навчальних закладах країни. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Так, за даними 2024 року, кількість військовослужбовців-слухачів на курсах іноземних мов зросла на 14% порівняно з попереднім періодом.

Також у вересні 2025 року в Україні розпочинається обов'язкова базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів закладів вищої освіти. Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства.