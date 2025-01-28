Компанії ЄС зажадали від Єврокомісії вжити заходів щодо Apple, Google та Meta

У ЄС зажадали вжити жорстких заходів проти Apple, Google та Meta

Європейські технологічні компанії зажадали від Єврокомісії зробити «негайні та рішучі кроки» щодо американських Apple, Google та Meta, дії яких ставлять під загрозу конкуренцію у спільноті. Про це йдеться у листі керівників 36 компаній, та галузевих організацій, направленому Єврокомісії, повідомила газета Financial Times, яка ознайомилася з його змістом.

За даними видання лист було написано після рішення Брюсселя «переглянути деталі» раніше подібних розслідувань, що проводилися, відповідно до нових правил цифрових ринків на тлі погроз президента США Дональда Трампа. Глава Білого дому пригрозив заходами у відповідь у зв'язку зі штрафами, накладеними на американські компанії за кордоном, які він назвав «формою оподаткування».

ЄС «не повинен йти на компроміс за основними принципами своїх договорів через непокору з боку деяких впливових компаній», наголошується у листі. Інакше «весь авторитет (закону про цифрові ринки, – «Главком»), конкуренція в ЄС та ефективне правозастосування Єврокомісії виявляться під загрозою», вважають його автори.

Як повідомлялося раніше, Брюссель проводить повторну оцінку своїх розслідувань зокрема щодо Apple, Google та Meta. Корпорації звернулися до нової адміністрації США із закликом втрутитися в ситуацію із жорстким, за їхніми оцінками, європейським регулюванням їхньої діяльності.

Переоцінка результатів може призвести до змін у розслідуваннях, розпочатих у березні 2024 року. Зазначається, що технічна робота з поточних справ буде продовжена, однак ухвалення рішень та потенційні штрафи будуть призупинені до завершення нової перевірки.

Раніше компанія Tesla подала проти Європейського союзу позов у ​​зв'язку з запровадженням Брюсселем мит на імпорт електромобілів із Китаю.