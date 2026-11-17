Найбільше операцій припадало на розрахунки в торговельних і сервісних мережах

За дев’ять місяців 2026 року українці здійснили безготівкових операцій із платіжними картками на 4,02 трлн грн. Це на 16,6% більше, ніж за аналогічний період торік. Найбільше коштів витрачали в торговельних і сервісних мережах. Про це свідчать дані Національного банку України, пише «Главком».

Загалом із січня до вересня українці провели 7,53 млрд операцій із платіжними картками на 5,98 трлн грн. Із них 7,24 млрд були безготівковими. Їхня кількість зросла на 7,5% порівняно з дев’ятьма місяцями 2025 року.

За даними НБУ, безготівкові платежі становили 96,1% від загальної кількості карткових операцій та 67,1% від їхньої суми.

Найбільше операцій припадало на розрахунки в торговельних і сервісних мережах. За дев’ять місяців українці здійснили там 5,49 млрд транзакцій на 2,14 трлн грн. Це 75,9% усіх безготівкових операцій за кількістю та 53,5% за сумою.

Другою за обсягом категорією стали перекази з картки на картку. На них припало 993,4 млрд грн, або 24,7% усіх безготівкових платежів. Водночас таких транзакцій було 492,5 млн – 6,8% від загальної кількості.

Ще 669,7 млрд грн українці витратили на оплату товарів і послуг в інтернеті. Це 16,7% загальної суми безготівкових операцій. Кількість таких платежів становила 981,8 млн.

Перекази з карток на банківські рахунки сягнули 90,2 млрд грн, ще 116,6 млрд грн припало на інші операції.

Найбільша середня сума була у переказів із картки на банківський рахунок – 3513 грн. До цієї категорії, зокрема, належать погашення кредитів і поповнення депозитів із використанням картки.

Середній переказ із картки на картку становив 2017 грн. Оплата товарів і послуг в інтернеті в середньому обходилася у 682 грн, а розрахунок через платіжний термінал – у 391 грн.

За кордоном власники українських карток здійснили операцій із фізичною присутністю на 290,8 млрд грн. Основна частина цієї суми – 243,7 млрд грн – припала на розрахунки через платіжні термінали.

Варто нагадатим, що Національний банк України прогнозує скорочення реального валового внутрішнього продукту на 0,4% за підсумками 2026 року.