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Євросоюз запровадив санкції проти засновниці Wildberries Тетяни Кім

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Євросоюз запровадив санкції проти засновниці Wildberries Тетяни Кім
Засновниця Wildberries Тетяна Кім потрапила під нові санкції Європейського Союзу
фото: AP, Forbes

До нового санкційного списку ЄС увійшли 145 фізичних та юридичних осіб, зокрема Петербурзький нафтовий термінал

Європейський Союз запровадив санкції проти засновниці російського маркетплейсу Wildberries та керівниці об'єднаної компанії RWB Тетяни Кім. Нові обмеження також охопили Петербурзький нафтовий термінал. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро.

За словами французького міністра, до нових санкційних списків Євросоюзу потрапили загалом 145 фізичних та юридичних осіб.

Серед них – Тетяна Кім, засновниця Wildberries, одного з найбільших російських онлайн-майданчиків торгівлі. Нині вона очолює об'єднану компанію RWB, створену після злиття Wildberries із групою Russ.

Крім того, обмеження поширили на Петербурзький нафтовий термінал – підприємство, яке займається перевалкою нафтопродуктів.

Нові санкції стали частиною посилення економічного тиску Євросоюзу на Росію через її агресію проти України.

Тетяна Кім заснувала Wildberries у 2004 році. Згодом компанія перетворилася на одного з найбільших операторів електронної комерції в Росії.

У 2024 році Wildberries об'єдналася з оператором зовнішньої реклами Russ. Угода супроводжувалася корпоративним конфліктом і привернула увагу російських політичних та бізнесових кіл.

Після об'єднання Кім зберегла контроль над 65% нового бізнесу, тоді як решта 35% перейшла партнерам.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про бізнес Тетяни Кім та причини атак на об'єкти Wildberries. У матеріалі йшлося про історію створення маркетплейсу, об'єднання з Russ та можливі зв'язки компанії з впливовими представниками російського бізнесу.

Також «Главком» повідомляв, що 11 листопада посли ЄС погодили розширення санкційних списків проти Росії. До переліку зі 145 фізичних та юридичних осіб увійшли представники російського бізнесу, 50 банків, енергетичні підприємства та структури, пов'язані з тіньовим флотом РФ. Остаточне затвердження обмежень очікували 16 листопада.

Крім того, «Главком» писав про заяву Франції щодо нового санкційного пакета Євросоюзу. Париж запропонував більшість кандидатів для внесення до списків та наголосив на необхідності подальшого економічного тиску на Москву.

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Теги: санкції гроші Європейський Союз

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