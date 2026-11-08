$20 млн за дані про ядерну програму Ірану: США оголосили винагороду

Вашингтон шукає інформацію про ядерні об'єкти, центрифуги та іранських науковців. За цінні відомості американська влада обіцяє не лише гроші, а й можливість переїзду до безпечного місця.

Державний департамент США запропонував винагороду до $20 млн за інформацію про ядерну програму Ірану. Американська сторона також допускає переселення інформатора та його родини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC та офіційне оголошення програми Rewards for Justice.

Ініціатива передбачає виплати людям, які володіють відомостями про іранську ядерну інфраструктуру та можуть допомогти американській владі отримати доступ до важливої інформації. Про оголошення повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

У Вашингтоні цікавляться не лише розташуванням ядерних об'єктів. Перелік інформації, за яку можуть виплатити винагороду, охоплює:

ядерні об'єкти та місця розташування відповідної інфраструктури;

обладнання, зокрема центрифуги для збагачення урану;

персонал, пов'язаний із програмою, включно з представниками наукової спільноти;

переміщення обладнання, фахівців та інших пов'язаних із програмою ресурсів.

Максимальна винагорода становить $20 млн. Окремо американська сторона передбачила можливість переселення особи, яка надасть цінні відомості. Йдеться про потенційну допомогу, а не автоматичну гарантію переїзду для кожного інформатора.

Пропозицію оприлюднили в межах програми Державного департаменту США Rewards for Justice («Винагороди за правосуддя»). Вона діє з 1984 року та спочатку була створена для отримання інформації, яка допомагає протидіяти міжнародному тероризму. Згодом її сферу розширили на інші загрози національній безпеці США.

Чому США потрібні нові розвідувальні дані

Оголошення винагороди пов'язане з тим, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не може повністю контролювати стан іранських ядерних об'єктів після військових ударів.

У доповіді від 27 лютого 2026 року агентство повідомило, що Іран не надав інспекторам доступу до жодного з чотирьох задекларованих об'єктів зі збагачення урану. Через це міжнародні фахівці не можуть встановити актуальні обсяги запасів збагаченого урану, їхнє місце перебування та перевірити, чи припинив Тегеран відповідну діяльність.

За оцінкою МАГАТЕ, станом на 13 червня 2025 року Іран мав 440,9 кг урану, збагаченого до 60%. Це високий рівень збагачення: для створення ядерної зброї потрібен матеріал із концентрацією близько 90%. Агентство наголошувало, що Іран є єдиною державою без ядерної зброї, яка виробляє уран із таким рівнем збагачення.

Водночас наведені цифри не є оцінкою нинішніх запасів. Через відсутність доступу до об'єктів МАГАТЕ не може підтвердити, скільки урану залишилося в Ірану та де він перебуває.

Трамп заявляє про знищення ядерних об'єктів Ірану

У червні 2025 року Ізраїль завдав ударів по іранській ядерній інфраструктурі, а 22 червня американські військові атакували три ядерні об'єкти. Після цього президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що американські бомбардування знищили ядерні потужності Тегерана.

Однак нинішня ситуація свідчить, що Вашингтон продовжує шукати інформацію про реальний стан цієї інфраструктури. Зокрема, американців цікавить місце перебування обладнання та запасів урану, а також діяльність фахівців, які можуть бути залучені до відповідних робіт.

Питання ядерної програми залишається одним із головних у переговорах між Вашингтоном і Тегераном. За інформацією Associated Press від 7 листопада, Катар передав сторонам нові пропозиції щодо врегулювання конфлікту. Посередники обговорюють можливість повернення інспекторів МАГАТЕ на об'єкти, які зазнали американських та ізраїльських ударів.

Іран наполягає на виконанні низки власних умов перед початком переговорів щодо ядерної діяльності. Серед них – припинення американської морської блокади, зняття санкцій, розмороження активів та компенсація збитків від війни.

Нагадаємо, у червні 2026 року Іран відмовився допустити інспекторів МАГАТЕ до ядерних об'єктів, які зазнали військових ударів. Тоді президент США Дональд Трамп попередив про можливість відновлення атак, якщо Тегеран не забезпечить міжнародний контроль за своєю ядерною діяльністю.