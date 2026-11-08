Головна Світ Політика
search button user button menu button
1719-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

$20 млн за дані про ядерну програму Ірану: США оголосили винагороду

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
$20 млн за дані про ядерну програму Ірану: США оголосили винагороду
Супутниковий знімок ядерного комплексу в іранському Натанзі
фото з відкритих джерел

Вашингтон шукає інформацію про ядерні об'єкти, центрифуги та іранських науковців. За цінні відомості американська влада обіцяє не лише гроші, а й можливість переїзду до безпечного місця.

Державний департамент США запропонував винагороду до $20 млн за інформацію про ядерну програму Ірану. Американська сторона також допускає переселення інформатора та його родини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC та офіційне оголошення програми Rewards for Justice.

Ініціатива передбачає виплати людям, які володіють відомостями про іранську ядерну інфраструктуру та можуть допомогти американській владі отримати доступ до важливої інформації. Про оголошення повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

У Вашингтоні цікавляться не лише розташуванням ядерних об'єктів. Перелік інформації, за яку можуть виплатити винагороду, охоплює:

  • ядерні об'єкти та місця розташування відповідної інфраструктури;
  • обладнання, зокрема центрифуги для збагачення урану;
  • персонал, пов'язаний із програмою, включно з представниками наукової спільноти;
  • переміщення обладнання, фахівців та інших пов'язаних із програмою ресурсів.

Максимальна винагорода становить $20 млн. Окремо американська сторона передбачила можливість переселення особи, яка надасть цінні відомості. Йдеться про потенційну допомогу, а не автоматичну гарантію переїзду для кожного інформатора.

Пропозицію оприлюднили в межах програми Державного департаменту США Rewards for Justice («Винагороди за правосуддя»). Вона діє з 1984 року та спочатку була створена для отримання інформації, яка допомагає протидіяти міжнародному тероризму. Згодом її сферу розширили на інші загрози національній безпеці США.

Чому США потрібні нові розвідувальні дані

Оголошення винагороди пов'язане з тим, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не може повністю контролювати стан іранських ядерних об'єктів після військових ударів.

У доповіді від 27 лютого 2026 року агентство повідомило, що Іран не надав інспекторам доступу до жодного з чотирьох задекларованих об'єктів зі збагачення урану. Через це міжнародні фахівці не можуть встановити актуальні обсяги запасів збагаченого урану, їхнє місце перебування та перевірити, чи припинив Тегеран відповідну діяльність.

За оцінкою МАГАТЕ, станом на 13 червня 2025 року Іран мав 440,9 кг урану, збагаченого до 60%. Це високий рівень збагачення: для створення ядерної зброї потрібен матеріал із концентрацією близько 90%. Агентство наголошувало, що Іран є єдиною державою без ядерної зброї, яка виробляє уран із таким рівнем збагачення.

Водночас наведені цифри не є оцінкою нинішніх запасів. Через відсутність доступу до об'єктів МАГАТЕ не може підтвердити, скільки урану залишилося в Ірану та де він перебуває.

Трамп заявляє про знищення ядерних об'єктів Ірану

У червні 2025 року Ізраїль завдав ударів по іранській ядерній інфраструктурі, а 22 червня американські військові атакували три ядерні об'єкти. Після цього президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що американські бомбардування знищили ядерні потужності Тегерана.

Однак нинішня ситуація свідчить, що Вашингтон продовжує шукати інформацію про реальний стан цієї інфраструктури. Зокрема, американців цікавить місце перебування обладнання та запасів урану, а також діяльність фахівців, які можуть бути залучені до відповідних робіт.

Питання ядерної програми залишається одним із головних у переговорах між Вашингтоном і Тегераном. За інформацією Associated Press від 7 листопада, Катар передав сторонам нові пропозиції щодо врегулювання конфлікту. Посередники обговорюють можливість повернення інспекторів МАГАТЕ на об'єкти, які зазнали американських та ізраїльських ударів.

Іран наполягає на виконанні низки власних умов перед початком переговорів щодо ядерної діяльності. Серед них – припинення американської морської блокади, зняття санкцій, розмороження активів та компенсація збитків від війни.

Нагадаємо, у червні 2026 року Іран відмовився допустити інспекторів МАГАТЕ до ядерних об'єктів, які зазнали військових ударів. Тоді президент США Дональд Трамп попередив про можливість відновлення атак, якщо Тегеран не забезпечить міжнародний контроль за своєю ядерною діяльністю.

Читайте також:

Теги: США Ізраїль Іран Дональд Трамп гроші ядерна зброя бомбардування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Водночас Кремль не навів конкретних деталей можливих домовленостей про припинення бойових дій
Адміністрація Путіна розхвалила трампівських перемовників на всі боки
12 жовтня, 14:11
Реструктуризація не повинна вплинути на доступність сервісу
Один з найбільших фотобанків світу оголосить про банкрутство: чи працюватиме сервіс
13 жовтня, 11:31
Деякі квартири в Ужгороді коштують 72 тис. грн на місяць
Однокімнатна квартира за 67 тис. грн. В Ужгороді ціни на житло встановили новий рекорд
16 жовтня, 11:10
Том Тілліс вимагає з'ясувати, хто відповідальний за обмеження супутникового зв'язку для українських військових
Сенатор вимагає перевірити Пентагон через обмеження Starlink для ЗСУ
15 жовтня, 17:59
Національний банк оновив офіційний курс валют на 25 жовтня 2026 року
Курс валют 25 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
25 жовтня, 09:43
Зеленський висловився про очікування України від майбутніх переговорів із Росією та США
Зеленський назвав три питання, які Україна хоче обговорити з Росією
25 жовтня, 20:28
Україні такої кількості ракет вистачило б на кілька років
Повітряні сили розповіли, скільки США витрачають ракет Patriot лише на один шахед
26 жовтня, 10:50
Путін поки не демонструє готовності відмовитися від територіальних претензій до України, попри очікування США
Росія посилить удари по Україні після виборів у США – Bloomberg
3 листопада, 21:57
Лондон відновив боротьбу за російські мільярди для України
Британія знайшла спосіб використати російські активи для України
20 жовтня, 10:34

Політика

Росія подала сигнал про готовність до серйозніших переговорів з Україною – Bloomberg
Росія подала сигнал про готовність до серйозніших переговорів з Україною – Bloomberg
Росія вперше за 30 років повезе метал через Арктику: українські атаки змінили логістику
Росія вперше за 30 років повезе метал через Арктику: українські атаки змінили логістику
$20 млн за дані про ядерну програму Ірану: США оголосили винагороду
$20 млн за дані про ядерну програму Ірану: США оголосили винагороду
Північна Корея готує кіберзлочинців із дитинства: як працює система
Північна Корея готує кіберзлочинців із дитинства: як працює система
Російський шпигун заявив про причетність до відставки канцлера Австрії
Російський шпигун заявив про причетність до відставки канцлера Австрії
США посилили блокаду Ірану: американці атакували судно
США посилили блокаду Ірану: американці атакували судно

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2026
101K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
85K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
68K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон
65K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 08:15
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, молитви, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:40
Яке релігійне свято відзначається 8 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
6 листопада, 22:00
В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
6 листопада, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
5 листопада, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua