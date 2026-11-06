Національний банк прогнозує скорочення економіки України

Національний банк України прогнозує скорочення економіки та прискорення інфляції у 2026 році

Нацбанк очікує прискорення інфляції до 12,5%, а повернення економіки до зростання прогнозує лише наступного року

Національний банк України прогнозує скорочення реального валового внутрішнього продукту на 0,4% за підсумками 2026 року. Водночас інфляція пришвидшиться до 12,5%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на жовтневий Інфляційний звіт НБУ.

За прогнозом регулятора, українська економіка повернеться до зростання у 2027 році, однак його темпи становитимуть лише 0,4%. У 2028 році очікується прискорення до 2,2%.

Інфляція, за оцінками Нацбанку, почне сповільнюватися вже наступного року. Наприкінці 2027-го вона становитиме 7,3%, а у 2028 році повернеться до цільового показника 5%.

Попри складну економічну ситуацію, НБУ очікує зростання реальних зарплат. У 2026 році вони збільшаться на 11,4%, а протягом наступних двох років – на 4–5% щорічно. Водночас дефіцит робочої сили залишатиметься суттєвою проблемою для бізнесу.

Значним залишатиметься й дефіцит державного бюджету без урахування грантів. Цьогоріч він становитиме близько 35% ВВП, у 2027 році зросте до 37%, а у 2028-му скоротиться до 20%.

Національний банк також прогнозує збереження масштабної міжнародної фінансової підтримки України. Обсяг прямого бюджетного фінансування від партнерів очікується на рівні:

50,2 млрд доларів у 2026 році;

52,4 млрд доларів у 2027 році;

44,2 млрд доларів у 2028 році.

Додатково передбачаються кошти на оборонні потреби.

Міжнародні резерви України, за прогнозом НБУ, перевищуватимуть 62 млрд доларів наприкінці 2026 та 2027 років. У 2028 році вони становитимуть близько 57 млрд доларів.

Одним із ключових чинників погіршення економічних показників стали російські удари по виробничій, енергетичній та логістичній інфраструктурі.

За оцінками Нацбанку, через посилення атак і блокаду портів реальний ВВП України у 2026 році буде на 1,9 відсоткового пункта нижчим, ніж міг би бути без цих потрясінь. Водночас інфляція виявиться на 0,7 відсоткового пункта вищою.

Оновлений прогноз ґрунтується на припущеннях про збереження міжнародної підтримки, поліпшення логістики із середини 2027 року та поступове зниження безпекових ризиків наприкінці прогнозного періоду.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про підвищення Національним банком облікової ставки до 16,5%. Регулятор пояснив рішення посиленням інфляційного тиску та погіршенням економічних очікувань. Тоді ж НБУ переглянув прогноз зростання цін на 2026 рік до 12,5%.

Також «Главком» писав про вплив російських атак на український експорт і валютний ринок. За поясненням Нацбанку, обстріли обмежили експортні можливості аграрного та металургійного секторів, через що надходження іноземної валюти виявилися нижчими за очікування.