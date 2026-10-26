Продуктові ярмарки у Києві 27 жовтня – 1 листопада: за якими адресами можна зробити покупки
На ярмарках можна купити свіжі овочі, фрукти та м'ясо за помірними цінами
Цього тижня, 27 жовтня – 1 листопада, в Києві відбудуться сезонні ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.
Зокрема, 27 жовтня (вівторок) ярмарки відбудуться в:
- Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
- Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
- Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;
- Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська (в межах вул. Бульварно-Кудрявської, 2 та Львівської площі, 14).
28 жовтня (середа) в:
- Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- Подільському районі – просп. Європейського Союзу, 5-11;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.
29 жовтня (четвер) у:
- Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;
- Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
- Дніпровському районі – просп. Воскресенський, 8-10;
- Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;
- Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської і Турівської);
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.
30 жовтня (п’ятниця) в:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
- Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
- Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
- Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Сергія Берегового);
- Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська (в межах вул. Бульварно-Кудрявської, 2 та Львівської площі, 14).
31 жовтня (субота) в:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- Деснянському районі – вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
- Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
- Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
- Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.
1 листопада (неділя) в:
- Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
- Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
- Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:
- КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
- КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
- КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.
Нагадаємо, на українському ринку третій тиждень поспіль фіксується зростання вартості помідорів. Згідно з даними аналітиків, наразі українські тепличні комбінати пропонують томати до продажу за ціною 55-80 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Як зазначають учасники ринку, постачання тепличних томатів від місцевих комбінатів наразі є досить обмеженими та нестабільними.
До слова, через поширення африканської чуми свиней (АЧС), яка вже призводить до скорочення поголів’я по всій Україні, галузь наступного року може зіткнутися з гострим дефіцитом свиней і різким зростанням цін. За прогнозом фахівців асоціації «М’ясна галузь», вартість живих свиней може перевищити 100 грн за кілограм.
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