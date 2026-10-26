Головна Київ Новини
search button user button menu button

Продуктові ярмарки у Києві 27 жовтня – 1 листопада: за якими адресами можна зробити покупки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Продуктові ярмарки у Києві 27 жовтня – 1 листопада: за якими адресами можна зробити покупки
Продуктові ярмарки пройдуть у всіх районах столиці
колаж: glavcom.ua

На ярмарках можна купити свіжі овочі, фрукти та м'ясо за помірними цінами

Цього тижня, 27 жовтня – 1 листопада, в Києві відбудуться сезонні ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Зокрема, 27 жовтня (вівторок) ярмарки відбудуться в:

  • Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
  • Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
  • Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
  • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;
  • Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська (в межах вул. Бульварно-Кудрявської, 2 та Львівської площі, 14).

28 жовтня (середа) в:

  • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки                      та вул. Малокитаївської);
  • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
  • Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
  • Подільському районі – просп. Європейського Союзу, 5-11;
  • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

29 жовтня (четвер) у:

  • Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;
  • Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
  • Дніпровському районі – просп. Воскресенський, 8-10;
  • Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;
  • Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської і Турівської);
  • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

30 жовтня (п’ятниця) в:

  • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
  • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
  • Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17-А, вул. Алматинська,                 64-74;
  • Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
  • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
  • Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Сергія Берегового);
  • Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська (в межах вул. Бульварно-Кудрявської, 2 та Львівської площі, 14).

31 жовтня (субота) в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • Деснянському районі – вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
  • Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

1 листопада (неділя) в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, на українському ринку третій тиждень поспіль фіксується зростання вартості помідорів. Згідно з даними аналітиків, наразі українські тепличні комбінати пропонують томати до продажу за ціною 55-80 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Як зазначають учасники ринку, постачання тепличних томатів від місцевих комбінатів наразі є досить обмеженими та нестабільними.  

До слова, через поширення африканської чуми свиней (АЧС), яка вже призводить до скорочення поголів’я по всій Україні, галузь наступного року може зіткнутися з гострим дефіцитом свиней і різким зростанням цін. За прогнозом фахівців асоціації «М’ясна галузь», вартість живих свиней може перевищити 100 грн за кілограм

Читайте також:

Теги: продукти ярмарок Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кличко відвідав пансіонат для літніх людей, де зустрівся з киянами похилого віку
Кличко записав перший відеобрифінг та реанімував улюблений прийом Черновецького
23 жовтня, 17:46
У Києві восьма за день повітряна тривога тривала 24 хвилини
У Києві восьма за день повітряна тривога тривала 24 хвилини
23 жовтня, 14:49
23 жовтня міська електричка Kyiv City Express продовжить курсувати з додатковими рейсами на ділянці півкільця між станціями «Почайна» та «Видубичі»
У Києві призначено додаткові рейси Kyiv City Express: графік руху на 23 жовтня
23 жовтня, 09:56
Наслідки російської атаки на Київ
Який вигляд має Печерськ після ракетної атаки: фоторепортаж
22 жовтня, 19:19
Укриття облаштовують насамперед у найбільш небезпечних місцях для захисту пасажирів та залізничників
Захист від атак РФ: «Укрзалізниця» облаштовує укриття у Києві та області
21 жовтня, 14:09
На упаковках молока дедалі частіше акцентують увагу на вмісті білка та кальцію
Молоко стало «протеїновим»: українці помітили новий тренд на полицях магазинів
7 жовтня, 15:19
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки на Київ
Масований удар по Україні: чим атакувала Росія та скільки цілей збито
7 жовтня, 09:35
Відключення світла зупинили електротранспорт у частині столиці
Екстрені відключення зупинили електротранспорт у двох районах Києва
30 вересня, 18:48
Працівник «Нової пошти» біля вцілілого поштомата
«З чого їх роблять?»: біля атакованого РФ будинку в Києві помічено вцілілий поштомат
28 вересня, 11:19

Новини

На Оболоні двори почали «обростати» дивними МАФами (фото)
На Оболоні двори почали «обростати» дивними МАФами (фото)
Киянка купила ліки в інтернеті й втратила $2 тис.: затримано 18-річного підозрюваного
Киянка купила ліки в інтернеті й втратила $2 тис.: затримано 18-річного підозрюваного
У Деснянському районі Києва палала квартира у гуртожитку (фото)
У Деснянському районі Києва палала квартира у гуртожитку (фото)
Продуктові ярмарки у Києві 27 жовтня – 1 листопада: за якими адресами можна зробити покупки
Продуктові ярмарки у Києві 27 жовтня – 1 листопада: за якими адресами можна зробити покупки
Вогнегасники та лом: киянин поділився висновками після влучання дрона в його будинок
Вогнегасники та лом: киянин поділився висновками після влучання дрона в його будинок
Столичний рятувальник встановив світовий рекорд на змаганнях у Лас-Вегасі (відео)
Столичний рятувальник встановив світовий рекорд на змаганнях у Лас-Вегасі (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
136K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
61K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі

Новини

Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Вчора, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
24 жовтня, 09:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua