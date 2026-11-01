Українка показала, що можна купити за годину роботи у Норвегії

Під час походу до супермаркету блогерка послідовно показувала товари та називала їхні ціни

Українка Вікторія Белочкіна, що мешкає в Норвегії, показала, скільки продуктів можна придбати в супермаркеті за суму, еквівалентну середній погодинній зарплаті. Для експерименту вона взяла 220 норвезьких крон (близько 1 082 грн) і вирушила до магазину одної з місцевих мереж. Відео із закупами блогерка опублікувала в TikTok, інформує «Главком».

Вікторія вирішила перевірити, який продуктовий набір можна зібрати за одну годину роботи в Норвегії, та продемонструвала вартість кожного товару.

«220 крон – це середня годинна зарплата в Норвегії. Я хочу показати, що можна купити на ці гроші в магазині. Поїхали!» – пояснила авторка відео.

Під час походу до супермаркету блогерка послідовно показувала товари та називала їхні ціни. До кошика потрапили сім продуктів:

чорниця – 39,90 крони;

яйця (12 штук) – 59,90 крони;

кефір – 31,40 крони;

сир Jarlsberg слайсами – 29,90 крони;

бекон – 25 крон;

молочний шоколад – 29,90 крони;

оливки в банці – 13,80 крони.

Загальна вартість покупок становила 229,80 крони. Це на 9,80 крони більше за суму, яку блогерка взяла за орієнтир для експерименту.

Тож навіть без великого продуктового кошика їй не вдалося вкластися у визначену суму. Водночас закупи охопили різні категорії товарів – від яєць і молочних продуктів до ягід, бекону та солодощів.

Наприкінці відео українка запропонувала глядачам порівняти норвезькі ціни з українськими та запитала, які продукти можна придбати в супермаркеті в Україні за одну годину роботи.

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