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Українка показала, що можна купити за годину роботи у Норвегії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Українка показала, що можна купити за годину роботи у Норвегії
Загальна вартість покупок становила 229,80 крони
фото: скріншот із відео

Під час походу до супермаркету блогерка послідовно показувала товари та називала їхні ціни

Українка Вікторія Белочкіна, що мешкає в Норвегії, показала, скільки продуктів можна придбати в супермаркеті за суму, еквівалентну середній погодинній зарплаті. Для експерименту вона взяла 220 норвезьких крон (близько 1 082 грн) і вирушила до магазину одної з місцевих мереж. Відео із закупами блогерка опублікувала в TikTok, інформує «Главком».

Вікторія вирішила перевірити, який продуктовий набір можна зібрати за одну годину роботи в Норвегії, та продемонструвала вартість кожного товару.

«220 крон – це середня годинна зарплата в Норвегії. Я хочу показати, що можна купити на ці гроші в магазині. Поїхали!» – пояснила авторка відео.

Під час походу до супермаркету блогерка послідовно показувала товари та називала їхні ціни. До кошика потрапили сім продуктів:

  • чорниця – 39,90 крони;
  • яйця (12 штук) – 59,90 крони;
  • кефір – 31,40 крони;
  • сир Jarlsberg слайсами – 29,90 крони;
  • бекон – 25 крон;
  • молочний шоколад – 29,90 крони;
  • оливки в банці – 13,80 крони.

Загальна вартість покупок становила 229,80 крони. Це на 9,80 крони більше за суму, яку блогерка взяла за орієнтир для експерименту.

Тож навіть без великого продуктового кошика їй не вдалося вкластися у визначену суму. Водночас закупи охопили різні категорії товарів – від яєць і молочних продуктів до ягід, бекону та солодощів.

Наприкінці відео українка запропонувала глядачам порівняти норвезькі ціни з українськими та запитала, які продукти можна придбати в супермаркеті в Україні за одну годину роботи.

Раніше блогерка Ольга Авдєєва, яка живе в Нідерландах, розповіла про фінансові звички свого чоловіка-мільйонера. Його ощадливість інколи дивує, а подекуди стає приводом для сімейних суперечок, каже українка.

Нагадаємо, українець Андрій розповів, скільки коштує життя у Словаччині. Чоловік пояснив, скільки треба мати грошей для переїзду та проживання в цій країні.

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Теги: зарплата гроші продукти українка Нідерланди

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