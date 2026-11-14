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Нацбанк запропонував вилучити ще одну монету з обігу: що відомо

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Нацбанк запропонував вилучити ще одну монету з обігу: що відомо
Національний банк передбачив можливість безплатного обміну монет для громадян
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Українці зможуть обміняти дрібні монети на інші гроші без комісії протягом трьох років

Національний банк України пропонує з 1 лютого 2027 року повністю припинити використання монет номіналом 10 копійок під час готівкових розрахунків. Відповідний проєкт постанови винесли на громадське обговорення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національний банк України.

Коли 10 копійок перестануть бути платіжним засобом

Національний банк планує завершити поступове вилучення монет номіналом 10 копійок, яке розпочалося 1 жовтня 2025 року. Тоді регулятор припинив карбувати такі монети та повертати їх в обіг після надходження до банків. Водночас вони досі залишаються законним платіжним засобом: українці можуть розраховуватися ними в магазинах, а продавці – видавати решту.

За пропозицією НБУ, з 1 лютого 2027 року монети номіналом 10 копійок втратять статус платіжного засобу. Від цієї дати магазини, підприємства та інші суб'єкти господарювання вже не прийматимуть їх для оплати товарів і послуг.

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи та підприємці матимуть час до 16 лютого 2027 року, щоб здати залишки таких монет. Банки прийматимуть їх від клієнтів для зарахування на рахунки.

Як українці зможуть обміняти 10 копійок

Національний банк передбачив можливість безплатного обміну монет для громадян. Їх можна буде поміняти на банкноти та монети всіх номіналів, які перебувають в обігу. Обмін здійснюватиметься без комісії, а суми мають бути кратними 50 копійкам.

Процедура триватиме три роки та відбуватиметься за таким графіком:

  • до 31 січня 2028 року – обмін проводитимуть усі банки України;
  • з 1 лютого 2028 року до 31 січня 2030 року – лише Національний банк та уповноважені фінансові установи.

До переліку банків, які прийматимуть монети на другому етапі, увійдуть:

  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • ПУМБ;
  • Райффайзен Банк.

Як зміняться правила заокруглення цін

Після остаточного вилучення 10 копійок під час готівкових розрахунків діятимуть єдині правила заокруглення загальної суми в чеку. Розрахунок проводитимуть до найближчих 50 копійок:

  • від 1 до 24 копійок – у менший бік, до 00 копійок;
  • від 25 до 49 копійок – у більший бік, до 50 копійок;
  • від 51 до 74 копійок – у менший бік, до 50 копійок;
  • від 75 до 99 копійок – у більший бік, до наступної суми, що закінчується на 00 копійок.

Наприклад, якщо загальна сума покупки становить 125 грн 23 коп., покупець заплатить 125 грн. Якщо чек на 125 грн 28 коп. – сума зросте до 125 грн 50 коп.

Для безготівкових платежів нічого не зміниться: суми на картці заокруглювати не будуть.

Коли завершиться громадське обговорення

Запропоновані зміни містить проєкт постанови правління Національного банку України. Регулятор пропонує громадськості ознайомитися з документом та надати свої зауваження і пропозиції. Їх прийматимуть до 22 листопада 2026 року включно.

Нагадаємо, поступове вилучення монет номіналом 10 копійок розпочалося 1 жовтня 2025 року. Тоді Нацбанк пояснив, що припинення карбування та повернення таких монет в обіг допоможе скоротити витрати на їх виготовлення, транспортування, зберігання й оброблення. Водночас регулятор залишив можливість використовувати ці гроші для розрахунків до ухвалення окремого рішення про остаточне вилучення.

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Теги: Нацбанк гроші банк

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