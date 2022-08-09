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Нацбанк просить громадян не тікати від гривні: як зберегти заощадження від знецінення

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нацбанк просить громадян не тікати від гривні: як зберегти заощадження від знецінення
Гривня знецінюється через війну РФ проти України
фото з відкритих джерел

Катерина Рожкова: «Люди намагаються зафіксувати свої гривневі заощадження різними способами»

Національний банк України закликає громадян не скуповувати валюту і дав поради, як вберегти гривневі заощадження від знецінення. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказала перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова. 

Альтернативи купівлі валюти

Класти гроші на банківський депозит

«Ми розуміємо, що сьогодні громадяни мають небагато альтернатив збереженню своїх гривневих заощаджень. Хтось купує дорогі імпортні товари довгострокового використання, хтось, не маючи можливості або потреби в таких товарах, купує валюту. Тобто люди намагаються зафіксувати свої гривневі заощадження, вберегти їх від знецінення. Саме тому ми, по-перше, у червні підвищили облікову ставку до 25%. Підняття ставки – це сигнал для банків підвищити ставки за депозитами, щоб не відбувалося втечі від гривні. Банки вже поступово підвищують ставки і цей процес триватиме далі», – сказала Рожкова.

Вона уточнила, що це не значить, що ставка за депозитами може бути 30%. «Але навіть при 18-20% дохідності за депозитом втрати від інфляції є значно меншими», – зазначила вона.

За словами Рожкової, Нацбанк намагається зробити все, аби інфляцію уповільнити. Отже, альтернатива купівлі валюти – класти гроші на банківський депозит.

Вкладати у державні цінні папери, так звані військові облігації

«Зрозуміло, що сьогодні навіть при інфляції 21,5% їхня доходність є значно нижчою. Але ми вже бачимо, що Мінфін поступово підвищує ставки та очікуємо, що цей процес продовжуватиметься. Таким чином для громадян це дало б можливість в значній мірі перекрити інфляційні втрати», – сказала Рожкова.

Купівля валюти у межах ліміту в 50 тис. грн на місяць за умови розміщення цієї валюти як мінімум на тримісячний депозит

«Також як альтернативу купівлі іноземної готівкової валюти 21 липня ми дозволили банкам продавати безготівкову валюту громадянам обсягом у межах ліміту в 50 тис. грн на місяць за умови розміщення цієї валюти як мінімум на тримісячний депозит», – сказала Рожкова.

Але, за її словами, банкам потрібно доопрацювати свої застосунки, аби у них з’явилася опція «спеціальний депозит», на який ці кошти будуть зараховуватися й три місяці ними не можна скористатися. Певно, пройде деякий час, аби банки підлаштувалися і додали опцію, хоча низка установ вже пропонують таку послугу. Зрештою, це допоможе знизити тиск на готівковий ринок та стане ще однією альтернативою для громадян для вкладення коштів», – зазначила перша заступниця голови НБУ.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% – з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют. 

Згодом Нацбанк заборонив обмінникам виводити курс валют на табло.

Днями Нацбанк спрогнозував, що найближчим часом буде з курсом долара.

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Теги: гривня Національний банк курс валют валютні операції Україна війна

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