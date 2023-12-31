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Новорічний стіл-2024: скільки заплатять українці

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Новорічний стіл-2024: скільки заплатять українці
Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити ще близько 525 грн
фото з відкритих джерел

У середньому за новорічний стіл треба заплатити близько 2879 грн

Вартість новорічного столу для українців зросла майже на 8,4 %, порівняно із минулим роком. Про це повідомляє Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».

За розрахунками науковців Інституту, новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо обійдуться родині з чотирьох осіб у 2879,15 грн. Це на 8,4 % дорожче, ніж торік.

Скільки коштують продукти на новорічний стіл

Салат «Олів’є» (3 кг продуктів традиційної рецептури) коштуватиме 285,46 грн, що на 1,3% більше, ніж минулого року. Найдорожчими інгредієнтами страви в цьому році стали: ковбаса – 127 грн за 0,5 кг, солоні огірки – 38 грн за 200 г, майонез 22,90 грн за 180 г.

На картоплю ціна в цьому році зросла порівняно з минулим роком на 75,9 %, але за 5 шт. (840 г) заплатимо лише 11,68 грн. Ціна зеленого горошку залишилася на рівні минулого року – 45 грн за 0,5 кг. На решту складових салату ціни знизилися: 6 шт. яєць коштують 34,56 грн, 2 морквини – 3,33 грн, а 2 цибулини – 2,99 грн.

Салат «Оселедець під шубою» (1,5 кг продуктів) коштуватиме 133,08 грн, що на 1,2 % дешевше, порівняно з минулим роком. Продукти для страви коштують: філе оселедця – 100 грн за 0,5 кг; майонез – 22,90 грн; 2 картоплини – 3,89 грн; 1 буряк – 2,48 грн; 1 цибулина – 2,14 грн; 1 морквина – 1,67 грн.

Витрати на м’ясні продукти зросли на 7,4 %. Півкіло нарізки з сирокопченої ковбаси «Салямі» коштуватиме 270 грн, підчеревини копченої – 247 грн, биток зі свинини свіжий – 260 грн. За 1 кг курячого філе доведеться заплатити, в середньому, 159 грн. Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 936 грн.

Вартість овочів на новорічному столі складе, в середньому, 328,99 грн, на 29 % більше вартості минулого року. Фрукти цьогоріч обійдуться у 170,20 грн.

Подорожчали й алкогольні напої. Пляшка шампанського «Артемівське» (0,75 л) обійдеться у 179 грн. Трохи більше – 210 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) бренді «Шабо» 5-річної витримки.

Безалкогольні напої обійдуться у 119,72 грн. За 2 л соку «Садочок» доведеться заплатити 59,60 грн, за воду «Моршинська» (1,5 л) – 20,32 грн, за солодку воду «Живчик» (2 л) – 39,80 грн.

За баночку червоної ікри (120 г) треба заплатити в середньому 280 грн, а 200 г червоної риби коштують 245 грн.

Тож вартість бюджетного варіанту новорічного столу для середнього українця становитиме 2879,15 грн.

Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси (ікра, червона риба), доведеться додатково заплатити ще близько 525 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами складе 3404,15 грн.

Крім того, вартість бюджетного варіанту новорічного столу для мешканців Києва складе 3229 грн. Стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 3819 грн.

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Теги: продукти ціни новорічні свята овочі фрукти

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