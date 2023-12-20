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Лукашенко загодовує свиней елітною картоплею

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Лукашенко загодовує свиней елітною картоплею
Свині у домогосподарствах Білорусі харчуються картоплею
фото із відкритих джерел

Доки у Європі зростає дефіцит картоплі, білоруси згодовують продукт свиням, бо експорт виробникам не світить 

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, окрім політичних проблем, отримав ще одну.  Річ у тому, що цьогорічний урожай картоплі б'є рекорди в Білорусі. Продукт треба  вигідно продати, а покупців, принаймні у Європі, – майже нема.  Білоруси уже зробили тисячі драників, чаклунів та книшів, але картоплі все одно надто багато. До того ж зростання врожаю уже вплинуло на ціноутворення продукції, пише «Sputnik Білорусь».

За даними видання, білоруські фермери сподіваються бодай окупити витрати на вирощування врожаю. Але з погляду рядового покупця те, що відбувається, не може не тішити – картоплі багато, ніякого дефіциту, широкий вибір за розмірами та сортами є. Картоплі настільки багато, що подешевшали навіть напівфабрикати з картоплі.

Білоруські журналісти видання наводять слова місцевого фермера Михайла Шруба. «Попит не виріс і не міг вирости. Попит на картоплю знижується через природні причини», – розповів виробник. На його думку, одна з причин у тому, що у населення поменшало підсобних господарств, а отже люди почали купувати менше картоплі на корм худобі. Проблеми з надлишком були і минулого року. У цьому може залишитися більше надлишків. У найкращому разі вони можуть піти на корм худобі.

За словами Шруба, фермери резервували певні обсяги під стабілізаційні фонди Білорусі, а в результаті законтрактовано лише невеликий відсоток врожаю, і це далеко не все. На його думку, це лише стримує продажі, тому що у виробника менше можливостей оперативно приймати рішення щодо цін. А фермерам тільки і залишається, що годувати елітною картоплею, яка могла б бути відправлена на експорт, – свійських тварин у господарствах.

Про проблему зі збутом картоплі говорила і представник фермерського господарства «Сула» Крістіна Радевич. «Згідно із відкритими джерелами, ціна на неї (картоплю – «Главком») впала більше ніж на 18%. Сьогодні на ринку надлишок картоплі. І навіть знижка не стимулює покупця», – зазначила вона. Її господарство робить все можливе, щоб продати той обсяг, який був запланований до продажу у грудні, але чи це вдасться – велике питання. За рахунок російського ринку збільшити продаж явно не вдасться, бо й там надлишок. 

Що стосується розширення переробки, то Михайло Шруб згоден з тим, що тут ще є простір для роботи. Проте не все так просто: не кожен сорт, придатний для виробництва чіпсів, крохмалю чи напівфабрикатів для картоплі фрі. У Білорусі переважно вирощують бульбу, яку треба зберігати у сирому вигляді, а потім готувати за традиційними рецептами.

Нагадаємо, у Європі середні ціни на картоплю зросли на 158% порівняно з роком раніше. Ціни на картоплю у Європі стрімко зростають, оскільки через сильні дощі частина урожаю залишається не зібраною, а попит на продукцію, особливо перед Різдвом, стрімко зростає. Про те, що відбувається в ЄС, пише Bloomberg. Зростання цін на картоплю є останнім прикладом зростання кількості культур, які постраждали від зміни клімату. Фермери в Бельгії, Франції та Великої Британії нарікають: трактори не можуть вийти у поля, бо через сильні дощі деякі із них перетворились на болото, що дуже обмежує збір. Посіви ризикують згнити, якщо залишити картоплю у вологій землі занадто довго.

Прогноз урожайності в Європі і так був низьким в останньому сезоні, але ситуація в ЄС ще більше посилилася через затяжні зливи. За повідомленням експертів продовольчого ринку, вартість картоплі у європейських країнах вже досягла максимуму за останні 14 років. За даними аналітиків Mintec, минулого тижня ціни на картоплю зросли на 158% порівняно з роком раніше і становили 465 фунтів стерлінгів за тонну (21421 грн).

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Теги: Білорусь експорт Олександр Лукашенко продукти урожай президент населення овочі

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