Стало відомо, які фрукти та овочі найчастіше купує Україна у ЄС

ЄС найбільше експортує до України цибулю та часнику

Країни ЄС у 2022 році експортували до України 361,3 тис. т свіжих овочів та фруктів на €246,8 млн. Імпорт у цьому сегменті склав 9,6 тис. т на €20,3 млн. Про це свідчать дані Євростату, пише Fepex.

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Серед продуктів, які ЄС найбільше експортує до України, – цибуля та часник – 83,03 тис. т на суму €32 млн у 2022 році та цитрусові – майже 57 тис. т на суму €46,6 млн. Далі йде постачання моркви та ріпи/редьки – 46,9 тис. т на €14,4 млн та капусти – 30,4 тис. т на €13,8 млн. Основними продуктами, імпортованими ЄС з України, є яблука та груші, яких у 2022 році було ввезено 3,1 тис. т на суму €2,2 млн.

До слова, раніше в Україну потрапили отруйні фрукти, зокрема, мандарини з Єгипту. Про це свідчить інформація на сайті системи швидкого оповіщення для харчових продуктів і кормів (Rapid Alert System for Food and Feed).

Ця партія єгипетських мандаринів є небезпечною для здоров'я людей. Окрім України, цитрусові надійшли з Єгипту до Греції. Там і з'ясували, що вміст пестициду диметоату у фруктах перевищує допустиму норму у 33 рази. Зауважимо, що у Греції ці отруйні мандарини в продаж не надійшли. Їх не допустили до реалізації в магазинах, супермаркетах і на ринках. Чи встигли фрукти потрапити в магазини України, поки з'ясовують.