У центрі Києва з’явилась ялинка з відстріляних снарядів (фото)
Волонтери вирішили нагадати киянам, що війна триває
У центрі Києва біля кав'ярні на Ярославовому Валу встановили ялинку з відстріляних боєприпасів. Це гільзи від артилерійських снарядів і тубуси протитанкової зброї. Про це повідомляє Радіо Свобода.
Ялинку встановили волонтери як нагадування українцям про війну, що триває з 2014 року.
«Ця ялинка – як той хрестик на руці, коли потрібно весь час про щось пам’ятати. Жити, працювати, святкувати. Але пам’ятати. Про реальність», – зазначили волонтери.
Нагадаємо, 6 грудня на Софійській площі Києва Сьогодні запалили вогні на головній новорічній ялинці України.
Цьогоріч у столиці великих новорічних святкувань не планується.
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