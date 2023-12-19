У центрі Києва з’явилась ялинка з відстріляних снарядів (фото)

Волонтери вирішили нагадати киянам, що війна триває

У центрі Києва біля кав'ярні на Ярославовому Валу встановили ялинку з відстріляних боєприпасів. Це гільзи від артилерійських снарядів і тубуси протитанкової зброї. Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Ялинку встановили волонтери як нагадування українцям про війну, що триває з 2014 року.

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фото: Сергій Нужненко/Радіо Свобода

«Ця ялинка – як той хрестик на руці, коли потрібно весь час про щось пам’ятати. Жити, працювати, святкувати. Але пам’ятати. Про реальність», – зазначили волонтери.

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Нагадаємо, 6 грудня на Софійській площі Києва Сьогодні запалили вогні на головній новорічній ялинці України.

Цьогоріч у столиці великих новорічних святкувань не планується.