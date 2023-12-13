Ажіотаж навколо стартових пакетів. lifecell звернувся до українців

Деякі українці почали «накручувати» ціни на стартові пакети оператора

Мобільний оператор lifecell повідомив, що його стартові пакети, які продаються через дошки оголошень та «з рук», значно додали в ціні. Імовірно, це сталося з тієї причини, що українці кинулися купувати стартові пакети інших операторів після збою у роботі «Київстару», який стався 12 грудня і продовжується досі.

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«Друзі, нам повідомили, що стартові пакети lifecell почали продавати за ціною, значно вищою, ніж рекомендована. Це продажі через дошки оголошень й так звані продажі «з рук». Звертаємо вашу увагу, що стартові пакети є в достатній кількості в наших фірмових магазинах і в офіційних точках продажів, ціни на них не змінювались і завжди відповідають рекомендованим», – йдеться у повідомленні компанії.

lifecell додав, що, зважаючи на попит збільшується обсяг постачань.

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Нагадаємо, у вівторок, 12 грудня, вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі. Станом на 20:00 12 грудня фахівцям «Київстару» вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку. У пресслужбі компанії зазначили, що відновлення сервісів може відбуватись поступово.

До слова, після потужної кібератаки по одному з найбільших мобільних операторів України – «Київстару» – Lifecell та Vodafone звернулися до своїх клієнтів через навантаження на каналах обслуговування.