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Ажіотаж навколо стартових пакетів. lifecell звернувся до українців

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ажіотаж навколо стартових пакетів. lifecell звернувся до українців
Компанія попередила, що стартові пакети є в достатній кількості
фото з відкритих джерел

Деякі українці почали «накручувати» ціни на стартові пакети оператора

Мобільний оператор lifecell повідомив, що його стартові пакети, які продаються через дошки оголошень та «з рук», значно додали в ціні. Імовірно, це сталося з тієї причини, що українці кинулися купувати стартові пакети інших операторів після збою у роботі «Київстару», який стався 12 грудня і продовжується досі.

«Друзі, нам повідомили, що стартові пакети lifecell почали продавати за ціною, значно вищою, ніж рекомендована. Це продажі через дошки оголошень й так звані продажі «з рук». Звертаємо вашу увагу, що стартові пакети є в достатній кількості в наших фірмових магазинах і в офіційних точках продажів, ціни на них не змінювались і завжди відповідають рекомендованим», – йдеться у повідомленні компанії.

Ажіотаж навколо стартових пакетів. lifecell звернувся до українців фото 1

lifecell додав, що, зважаючи на попит збільшується обсяг постачань.

Нагадаємо, у вівторок, 12 грудня, вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі. Станом на 20:00 12 грудня фахівцям «Київстару» вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку. У пресслужбі компанії зазначили, що відновлення сервісів може відбуватись поступово.

До слова, після потужної кібератаки по одному з найбільших мобільних операторів України – «Київстару» – Lifecell та Vodafone звернулися до своїх клієнтів через навантаження на каналах обслуговування.

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Теги: ціни мобільні оператори Київстар

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