Що подивитися на телебаченні 31 грудня: перелік програм та фільмів

В останній день року спільний перегляд улюблених телепрограм для багатьох є традицією

Цьогоріч телеканали відмовилися від помпезних концертів та мюзиклів

Традиційні святкові телепрограми декілька десятиліть є невід'ємною частиною зимових свят, зокрема й новорічної ночі. Від комедійних шоу до українських стрічок та найтепліших святкових фільмів – цьогоріч вітчизняне телебачення неабияк різниться етерами.

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ICTV2

На телеканалі ICTV2 31 грудня о 19 год новорічна прем'єра – два великі концерти «Дизель Шоу», які транслюватимуться усю святкову ніч з перервою на привітання президента з Новим роком о 23:40.

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«1+1 Україна»

На «плюсах» традиціям не зраджують, тож 31 грудня о 19-й в етері буде «Новорічний Вечірній квартал». На сцену вийдуть актори «Вечірнього Кварталу» та акторки «Жіночого Кварталу» в форматі єдиного концерту. На глядачів очікують музичні виступи MONATIK, Тіни Кароль, Наталі Могилевської, KOLA, Артема Пивоварова, Піанобоя і ТНМК, гурту «Антитіла», а також Павла Зіброва.

СТБ

В останній день року СТБ покаже вітчизняний телесеріал «Спіймати Кайдаша», який був створений на замовлення телеканалу декілька років тому. Сюжет стрічки заснований на повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я». Події телесеріалу розгортаються хронологічно від 2005 до 2014 року, протягом десятиріччя у часи незалежної України. «Спіймати Кайдаша» буде в етері весь день, вечір та ніч, починаючи з 14 год.

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«Новий канал»

Розважальний «Новий канал» традиційно в останній тиждень 2023-го пустив в етер «Гаррі Поттера», тож 31 грудня о 18:55 та 21:40 на глядачів очікують заключні частини культової саги – «Гаррі Поттер і Дари Смерті».

ТЕТ

31 грудня о 16 год на телеканалі ТЕТ в етер вийде шоу «Я люблю Україну» про те, наскільки добре наші знаменитості знають Україну, її мову, культуру та історію. Ведуча проєкту – Ксенія Мішина. О 22 год на телеканалі покажуть фільм «Чаклунка» з Анжеліною Джолі. Після привітання президента в етері буде повтор святкового проєкту «Різдво. Ти не один», який 24 грудня презентували «плюси». О 2-й ночі глядачів чекає запис концерту Артема Пивоварова.

Зауважимо, телеканал «1+1 Україна» потішить українців вітчизняними стрічками. Так, 30 грудня вийде в етер телевізійна прем’єра романтичної комедії «Сусідка» із Ксенією Мішиною та Артемієм Єгоровим. В основі сюжету – карколомна історія стосунків безвідповідального затятого парубка, який готовий на будь-яку авантюру заради розваги, і розсудливої вчительки музики – матері-одиначки, для якої на першому місці у житті сімейні цінності та діти. Сценарій до фільму написала українська письменниця Ірена Карпа.

Також у перший день 2024 року на «1+1 Україна» відбудеться всеукраїнська телепрем'єра «Мавки» – найкасовішого українського анімаційного фільму за часів Незалежності. Проєкт створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» та образів з української міфології. Мультфільм озвучували: Наталія Денисенко (Мавка), Артем Пивоваров (Лукаш), Олена Кравець (Килина), Сергій Притула (Фрол) та інші відомі українці, зокрема Катерина Осадча, Ніна Матвієнко, Юлія Саніна, Олег Скрипка та Олег Михайлюта (Фагот). Як відомо, «Мавка. Лісова пісня» – найдорожчий український фільм усіх часів. Бюджет стрічки – 187 млн грн.

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Нагадаємо, анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня» увійшов у топ-5 запитів у Google за 2023 рік.