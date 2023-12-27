Головна Країна Культура
search button user button menu button

Що подивитися на телебаченні 31 грудня: перелік програм та фільмів

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Що подивитися на телебаченні 31 грудня: перелік програм та фільмів
В останній день року спільний перегляд улюблених телепрограм для багатьох є традицією
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Цьогоріч телеканали відмовилися від помпезних концертів та мюзиклів

Традиційні святкові телепрограми декілька десятиліть є невід'ємною частиною зимових свят, зокрема й новорічної ночі. Від комедійних шоу до українських стрічок та найтепліших святкових фільмів – цьогоріч вітчизняне телебачення неабияк різниться етерами.

  • ICTV2

На телеканалі ICTV2 31 грудня о 19 год новорічна прем'єра – два великі концерти «Дизель Шоу», які транслюватимуться усю святкову ніч з перервою на привітання президента з Новим роком о 23:40.

  • «1+1 Україна»

На «плюсах» традиціям не зраджують, тож 31 грудня о 19-й в етері буде «Новорічний Вечірній квартал». На сцену вийдуть актори «Вечірнього Кварталу» та акторки «Жіночого Кварталу» в форматі єдиного концерту. На глядачів очікують музичні виступи MONATIK, Тіни Кароль, Наталі Могилевської, KOLA, Артема Пивоварова, Піанобоя і ТНМК, гурту «Антитіла», а також Павла Зіброва.

  • СТБ

В останній день року СТБ покаже вітчизняний телесеріал «Спіймати Кайдаша», який був створений на замовлення телеканалу декілька років тому. Сюжет стрічки заснований на повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я». Події телесеріалу розгортаються хронологічно від 2005 до 2014 року, протягом десятиріччя у часи незалежної України. «Спіймати Кайдаша» буде в етері весь день, вечір та ніч, починаючи з 14 год.

  • «Новий канал»

Розважальний «Новий канал» традиційно в останній тиждень 2023-го пустив в етер «Гаррі Поттера», тож 31 грудня о 18:55 та 21:40 на глядачів очікують заключні частини культової саги – «Гаррі Поттер і Дари Смерті».

  • ТЕТ

31 грудня о 16 год на телеканалі ТЕТ в етер вийде шоу «Я люблю Україну» про те, наскільки добре наші знаменитості знають Україну, її мову, культуру та історію. Ведуча проєкту – Ксенія Мішина. О 22 год на телеканалі покажуть фільм «Чаклунка» з Анжеліною Джолі. Після привітання президента в етері буде повтор святкового проєкту «Різдво. Ти не один», який 24 грудня презентували «плюси». О 2-й ночі глядачів чекає запис концерту Артема Пивоварова.

Зауважимо, телеканал «1+1 Україна» потішить українців вітчизняними стрічками. Так, 30 грудня вийде в етер телевізійна прем’єра романтичної комедії «Сусідка» із Ксенією Мішиною та Артемієм Єгоровим. В основі сюжету – карколомна історія стосунків безвідповідального затятого парубка, який готовий на будь-яку авантюру заради розваги, і розсудливої вчительки музики – матері-одиначки, для якої на першому місці у житті сімейні цінності та діти. Сценарій до фільму написала українська письменниця Ірена Карпа. 

Також у перший день 2024 року на «1+1 Україна» відбудеться всеукраїнська телепрем'єра «Мавки» – найкасовішого українського анімаційного фільму за часів Незалежності. Проєкт створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» та образів з української міфології. Мультфільм озвучували: Наталія Денисенко (Мавка), Артем Пивоваров (Лукаш), Олена Кравець (Килина), Сергій Притула (Фрол) та інші відомі українці, зокрема Катерина Осадча, Ніна Матвієнко, Юлія Саніна, Олег Скрипка та Олег Михайлюта (Фагот). Як відомо, «Мавка. Лісова пісня» – найдорожчий український фільм усіх часів. Бюджет стрічки – 187 млн грн. 

 

Нагадаємо, анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня» увійшов у топ-5 запитів у Google за 2023 рік.

Читайте також:

Теги: телебачення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сафонов сорок років пропрацював на телебаченні
Суперзірці українського телебачення Олександру Сафонову – 80
28 листопада, 12:07
Хакери зламали телебачення у Криму та пустили в ефір звернення президента України Володимира Зеленського
Хакери зламали телебачення в Криму та нагадали про Путіна (фото, відео)
29 листопада, 22:06
Військові кібери «привітали» росіян з Днем ракетних військ Збройних сил РФ
Військові кібери «привітали» росіян з Днем ракетних військ Збройних сил РФ
17 грудня, 19:40

Культура

Що подивитися на телебаченні 31 грудня: перелік програм та фільмів
Що подивитися на телебаченні 31 грудня: перелік програм та фільмів
Традицію Щедрого вечора визнано нематеріальною культурною спадщиною України
Традицію Щедрого вечора визнано нематеріальною культурною спадщиною України
Військовий фотограф розчулив різдвяними знімками захисників
Військовий фотограф розчулив різдвяними знімками захисників
На фронті загинув відомий український актор
На фронті загинув відомий український актор
Коли колядувати і щедрувати? Що каже церковний календар і як маніпулює УПЦ МП
Коли колядувати і щедрувати? Що каже церковний календар і як маніпулює УПЦ МП
Українські військові чотирма легендарними піснями привітали світ із Різдвом
Українські військові чотирма легендарними піснями привітали світ із Різдвом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Уряд пропонує правоохоронцям роздавати повістки: Нацполіція відповіла
28K
Посол ЄС в Австрії зробив несподівану заяву щодо вступу України до Євросоюзу
16K
На заводі Tesla робот напав на інженера
6815
Відправити 100 тис. правоохоронців на фронт? Голова Нацполіції прокоментував ідею
6806
Як рятувати мобілізацію? Тимошенко розказала, кого треба відправляти на фронт
6328
Вибухи в Одесі, атака дронів на Росію: головне за ніч

Новини

Міненерго закликало промислові підприємства імпортувати електроенергію
Сьогодні, 13:34
Казки під ялинку: співробітники «Укртелеком» начитали аудіокнигу
Сьогодні, 13:10
Два роки допомоги ЗСУ. Фонд Порошенка оприлюднив звіт
Сьогодні, 10:47
У китайській гробниці знайшли таблицю множення віком 2300 років (фото)
Сьогодні, 08:42
Авіація ЗСУ вдарила по 17 базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Вибухи в Одесі, атака дронів на Росію: головне за ніч
Сьогодні, 07:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua