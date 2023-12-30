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Якою буде погода на Новий рік: синоптикиня здивувала прогнозом

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Якою буде погода на Новий рік: синоптикиня здивувала прогнозом
фото: pictures.4ever.eu

Опади 31 грудня малоймовірні

Найближчими днями в Україні очікується незвично тепла погода. На Новий стовпчики термометра покажуть від +4 до +9 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вночі, 31 грудня, очікується від 0 до +4 градусів, а вночі 1 січня – від -2 до +4 градусів.

Також Діденко розповіла, що 31 грудня опади малоймовірні. А от 1 січня невеликі дощі підуть на заході та півночі країни, а також у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях. На Сумщині очікується дощ із мокрим снігом. На решті території – без опадів.

У Києві останній день 2023 року пройде без опадів. Уночі у столиці буде від +2 до +4 градусів, вдень – від +4 до +7 градусів.

Уночі 1 січня температура повітря знизиться до нуля, а в перший день Нового року потеплішає до +5 градусів. А вже у другій половині дня 1 січня у столиці пройде дощ.

Нагадаємо, що раніше Наталка Діденко розповіла, що в останні дні грудня температура у деяких областях зросте до +11 градусів. 

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Теги: новорічні свята прогноз погоди погода

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