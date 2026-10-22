Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Ціни на оренду квартир у Кривому Розі у жовтні 2026 року

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
google social img telegram social img facebook social img
Ціни на оренду квартир у Кривому Розі у жовтні 2026 року
Оренда житла у Кривому Розі дорожчає
колаж: glavcom.ua

Мінімальна ціна оренди у прифронтовому місті становить 2 тис. грн за скромні квартири із застарілим ремонтом

Протягом жовтня у Кривому Розі зберігається стабільно високий попит на оренду житла, зумовлений передусім приїздом вимушених переселенців із Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

«Главком» дізнався, скільки коштує оренда в Кривому Розі та наскільки піднялися ціни за останній час.

Ціни оренди квартир

Рієлторка Катерина Пасєчнікова у коментарі «Главкому» розповіла, що бюджетні варіанти житла стартують від кількох тисяч гривень на місяць. Водночас вартість оренди просторого житла у сучасних будинках чи центральних районах міста наразі сягає 25 тис. грн.

За словами рієлторки, однокімнатні квартири здають за 2–15 тис. грн на місяць. Двокімнатні – від 3 тис. грн, а найдорожчі варіанти можуть коштувати близько 25 тис. грн. Трикімнатні квартири у дешевшому сегменті здаються від 5 тис. грн, а в дорожчому – до 25 тис. грн.

Пасєчнікова додає, що попри значну кількість пропозицій на ринку, знайти відповідну запитам клієнта квартиру буває непросто: на одне гарне помешкання можуть претендувати від п'яти до десяти людей.

Як змінилися ціни та чи подешевшає житло взимку

За останній рік оренда квартир у Кривому Розі, за словами рієлторки, подорожчала приблизно на 1 тис. грн. 

При цьому розраховувати на зниження цін найближчим часом, переконує рієлторка, не варто. Катерина Пасєчнікова наголошує, що ціноутворення на місцевому ринку оренди практично не підпорядковується сезонним факторам, тому навіть із настанням холодів власники квартир не поспішають переглядати ставки у бік зменшення.

Стабільно високий попит, який значною мірою формується за рахунок внутрішньо переміщених осіб, залишається ключовим чинником, що утримує ціни на теперішньому рівні.

Що пропонують орендарям у Кривому Розі

На сайті ЛУН розміщено 176 оголошень про оренду однокімнатних квартир у Кривому Розі. Найдешевші варіанти дійсно коштують від 2 тис. грн на місяць. Це переважно квартири у старих будинках із застарілим ремонтом.

Найдешевші квартири для оренди в Кривому Розі
Найдешевші квартири для оренди в Кривому Розі
скриншот з сайт ЛУН

За 8 тис. грн уже можна знайти помешкання з ремонтом у престижнішому районі міста.

Хорошу однокімнатну квартиру можна зняти до 10 тис. грн
Хорошу однокімнатну квартиру можна зняти до 10 тис. грн
скриншот з сайту оголошень

Найдорожчі однокімнатні квартири здають за 15 тис. грн. Серед них є варіанти зі свіжим ремонтом і квартири, які здаються уперше.

Найдорожчі «однушки» в Кривому Розі коштують по 15 тис. грн
Найдорожчі «однушки» в Кривому Розі коштують по 15 тис. грн
дані: ЛУН

Двокімнатних квартир на платформі ще більше – 202 оголошення. Ціни стартують від 2 тис. грн, однак стан такого житла відрізняється: є як квартири без ремонту, так і помешкання з облаштованими кімнатами.

Двокімнатну квартиру у Кривому Розі можна орендувати за 2 тис. грн
Двокімнатну квартиру у Кривому Розі можна орендувати за 2 тис. грн
скриншот оголошень

Вже за 10 тис. грн можна знайти чимало варіантів із ремонтом, меблями та необхідною побутовою технікою.

Варіанти «двушок» для довгострокової оренди
Варіанти «двушок» для довгострокової оренди
скриншот з сайту оголошень

Дорожчі пропозиції сягають 20 тис. грн за квартири першої здачі, а найдорожчий варіант коштує 27 тис. грн на місяць. Це квартира площею 52 кв. м у центрі міста з ремонтом.

Гарні двокімнатні квартири коштують близько 20 тис. грн на місяць
Гарні двокімнатні квартири коштують близько 20 тис. грн на місяць
дані: ЛУН

Вибір трикімнатних квартир дещо менший – 97 оголошень. Найдешевші пропозиції починаються від 3 тис. грн на місяць.

У Кривому Розі пропонують бюджетні варіанти трикімнатних квартир для оренди
У Кривому Розі пропонують бюджетні варіанти трикімнатних квартир для оренди
скриншот оголошень

На іншому кінці цінового діапазону – квартира в новобудові площею 95 кв. м із ремонтом, оренда якої коштує 25 тис. грн на місяць.

Найдорожчу трикімнатну квартиру в Кривому Розі пропонують за 25 тис. грн
Найдорожчу трикімнатну квартиру в Кривому Розі пропонують за 25 тис. грн
скриншот з сайт ЛУН

Раніше «Главком» писав, що у Черкасах дорожчає оренда житла через дефіцит квартир. Місто стало прихистком для переселенців зі сходу країни, а цієї осені попит зріс ще й за рахунок киян, які тікають у відносно безпечні регіони. 

У Тернополі виник дефіцит квартир для оренди через масовий наплив студентів та переселенців. Високий попит наклався на обмежену кількість вільних помешкань, тому ціни на ринку помітно зросли.

У Вінниці на ринку оренди також спостерігається високий попит і нестача доступних квартир. У Луцьку оренда у 2026 році суттєво подорожчала. На це вплинули одночасно приїзд людей із Києва та інших регіонів через обстріли, а також сезонний студентський попит.

Читайте також:

Теги: нерухомість Кривий Ріг житло квартира оренда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попит на житло в Ужгороді значно перевищує пропозицію
«Космічні ціни». Рієлтори шокували вартістю оренди в одному із міст України
23 вересня, 09:20
В Івано-Франківську попит на оренду житла перевищує пропозицію
Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2026 року
28 вересня, 22:00
Віконна рама та балконні двері в оселі вибиті й обвуглені
Згарище замість оселі: який вигляд має квартира у багатоповерхівці після атаки шахеда
27 вересня, 18:48
Власник квартири за 6 тис. грн в Ужгороді продемонстрував стан житла
Оренда в Ужгороді. Який вигляд має найдешевша квартира за 6 тис. (фото)
12 жовтня, 14:19
Росіяни атакували Кривий Ріг двома «Бандеролями»
Російські терористи атакували лікарню у Кривому Розі: є важкопоранені (оновлено)
6 жовтня, 11:49
У Чернівцях бракує квартир для оренди
Ціни на оренду квартир у Чернівцях у жовтні 2026 року
7 жовтня, 20:30
У коментарях під дописом рієлторки думки користувачів розділилися
«Без дітей і тварин». Пост рієлторки з Івано-Франківська спричинив скандал у мережі
9 жовтня, 15:47
Попит на житло у Полтаві зріс наприкінці літа
Оренда житла в Полтаві: на одну квартиру претендує 12 людей, ціни зросли
15 жовтня, 08:57
За даними ЛУН, у жовтні середня вартість оренди однокімнатної квартири в Тернополі становить 18,1 тис. грн на місяць
Ціни на оренду квартир у Тернополі у жовтні 2026 року
16 жовтня, 07:14

Особисті фінанси

Ціни на оренду квартир у Кривому Розі у жовтні 2026 року
Ціни на оренду квартир у Кривому Розі у жовтні 2026 року
Дешевше, ніж в Україні: скільки коштує оренда квартири біля моря в Болгарії
Дешевше, ніж в Україні: скільки коштує оренда квартири біля моря в Болгарії
Курс валют 22 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 22 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Автогаз по 55, а дизель по 109. Ціни на АЗС 22 жовтня 2026 року
Автогаз по 55, а дизель по 109. Ціни на АЗС 22 жовтня 2026 року
Як повернути гроші, переказані шахраям? МВФ і Світовий банк пропонують революційні зміни
Як повернути гроші, переказані шахраям? МВФ і Світовий банк пропонують революційні зміни
Курс валют 21 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 21 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2026
134K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
93K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Календар матчів Ліги конференцій 2026/27: розклад усіх ігор
Сьогодні, 15:31
У Хмельницькому померла 54-річна жінка, поранена під час російської атаки
Сьогодні, 14:32
Удар по ринку у Лозовій: загинуло двоє людей, поранено понад 30 (оновлено)
Сьогодні, 14:24
Помер провідний український учений, академік у галузі педіатрії
Сьогодні, 13:55
ВАКС зняв електронний браслет з ексміністра енергетики Галущенка
Сьогодні, 13:26
Росія окупувала майже п'яту частину України. Зеленський розповів про ситуацію в захоплених містах
Сьогодні, 12:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua