Ціни на оренду квартир у Кривому Розі у жовтні 2026 року

Мінімальна ціна оренди у прифронтовому місті становить 2 тис. грн за скромні квартири із застарілим ремонтом

Протягом жовтня у Кривому Розі зберігається стабільно високий попит на оренду житла, зумовлений передусім приїздом вимушених переселенців із Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

«Главком» дізнався, скільки коштує оренда в Кривому Розі та наскільки піднялися ціни за останній час.

Ціни оренди квартир

Рієлторка Катерина Пасєчнікова у коментарі «Главкому» розповіла, що бюджетні варіанти житла стартують від кількох тисяч гривень на місяць. Водночас вартість оренди просторого житла у сучасних будинках чи центральних районах міста наразі сягає 25 тис. грн.

За словами рієлторки, однокімнатні квартири здають за 2–15 тис. грн на місяць. Двокімнатні – від 3 тис. грн, а найдорожчі варіанти можуть коштувати близько 25 тис. грн. Трикімнатні квартири у дешевшому сегменті здаються від 5 тис. грн, а в дорожчому – до 25 тис. грн.

Пасєчнікова додає, що попри значну кількість пропозицій на ринку, знайти відповідну запитам клієнта квартиру буває непросто: на одне гарне помешкання можуть претендувати від п'яти до десяти людей.

Як змінилися ціни та чи подешевшає житло взимку

За останній рік оренда квартир у Кривому Розі, за словами рієлторки, подорожчала приблизно на 1 тис. грн.

При цьому розраховувати на зниження цін найближчим часом, переконує рієлторка, не варто. Катерина Пасєчнікова наголошує, що ціноутворення на місцевому ринку оренди практично не підпорядковується сезонним факторам, тому навіть із настанням холодів власники квартир не поспішають переглядати ставки у бік зменшення.

Стабільно високий попит, який значною мірою формується за рахунок внутрішньо переміщених осіб, залишається ключовим чинником, що утримує ціни на теперішньому рівні.

Що пропонують орендарям у Кривому Розі

На сайті ЛУН розміщено 176 оголошень про оренду однокімнатних квартир у Кривому Розі. Найдешевші варіанти дійсно коштують від 2 тис. грн на місяць. Це переважно квартири у старих будинках із застарілим ремонтом.

Найдешевші квартири для оренди в Кривому Розі скриншот з сайт ЛУН

За 8 тис. грн уже можна знайти помешкання з ремонтом у престижнішому районі міста.

Хорошу однокімнатну квартиру можна зняти до 10 тис. грн скриншот з сайту оголошень

Найдорожчі однокімнатні квартири здають за 15 тис. грн. Серед них є варіанти зі свіжим ремонтом і квартири, які здаються уперше.

Найдорожчі «однушки» в Кривому Розі коштують по 15 тис. грн дані: ЛУН

Двокімнатних квартир на платформі ще більше – 202 оголошення. Ціни стартують від 2 тис. грн, однак стан такого житла відрізняється: є як квартири без ремонту, так і помешкання з облаштованими кімнатами.

Двокімнатну квартиру у Кривому Розі можна орендувати за 2 тис. грн скриншот оголошень

Вже за 10 тис. грн можна знайти чимало варіантів із ремонтом, меблями та необхідною побутовою технікою.

Варіанти «двушок» для довгострокової оренди скриншот з сайту оголошень

Дорожчі пропозиції сягають 20 тис. грн за квартири першої здачі, а найдорожчий варіант коштує 27 тис. грн на місяць. Це квартира площею 52 кв. м у центрі міста з ремонтом.

Гарні двокімнатні квартири коштують близько 20 тис. грн на місяць дані: ЛУН

Вибір трикімнатних квартир дещо менший – 97 оголошень. Найдешевші пропозиції починаються від 3 тис. грн на місяць.

У Кривому Розі пропонують бюджетні варіанти трикімнатних квартир для оренди скриншот оголошень

На іншому кінці цінового діапазону – квартира в новобудові площею 95 кв. м із ремонтом, оренда якої коштує 25 тис. грн на місяць.

Найдорожчу трикімнатну квартиру в Кривому Розі пропонують за 25 тис. грн скриншот з сайт ЛУН

Раніше «Главком» писав, що у Черкасах дорожчає оренда житла через дефіцит квартир. Місто стало прихистком для переселенців зі сходу країни, а цієї осені попит зріс ще й за рахунок киян, які тікають у відносно безпечні регіони.

У Тернополі виник дефіцит квартир для оренди через масовий наплив студентів та переселенців. Високий попит наклався на обмежену кількість вільних помешкань, тому ціни на ринку помітно зросли.

У Вінниці на ринку оренди також спостерігається високий попит і нестача доступних квартир. У Луцьку оренда у 2026 році суттєво подорожчала. На це вплинули одночасно приїзд людей із Києва та інших регіонів через обстріли, а також сезонний студентський попит.