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Дешевше, ніж в Україні: скільки коштує оренда квартири біля моря в Болгарії

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
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Дешевше, ніж в Україні: скільки коштує оренда квартири біля моря в Болгарії
Оренда в Болгарії дорожчає майже в усіх великих містах
колаж: glavcom.ua

Оренда квартири в Ужгороді чи у Львові обійдеться майже вдвічі дорожче, ніж у столиці Болгарії Софії

Допис українки, яка переїхала до Болгарії, викликав у соцмережі суперечку: чи справді фінансово вигідніше евакуюватися в цю країну замість заходу України? Багато хто, як і авторка публікації, обирає Болгарію саме через доступну вартість нерухомості. «Главком» дізнався реальну вартість оренди в Болгарії та порівняв її з цінами у Львові, Ужгороді й Чернівцях.

Олена Шамеко розповіла, що її родина, дізнавшись ціни на оренду житла в Ужгороді, обрала саме Болгарію. За її словами, за $800 (близько 36 тис. грн) в Ужгороді можна зняти лише однокімнатну квартиру, а в Болгарії за такі гроші можна поселитися у двокімнатній і біля моря.

Українка розповіла про переваги тимчасового житла у Болгарії
Українка розповіла про переваги тимчасового житла у Болгарії
скриншот допису в Facebook

У коментарях думки розділилися. Прихильники Болгарії пишуть про тишу, спокій і море. Одна з українок, яка оселилася в Святому Власі, радить їхати туди тим, кому потрібно відпочити від постійних обстрілів.

Інша розповідає, що обирала між Болгарією та Швейцарією і зупинилася на Болгарії. Дім ця країна для неї не замінить, вона чекає на повернення в Україну, але тут, за її словами, «можна спати спокійно». Водночас зауважує, що все тут за власний кошт, а безплатним медичним страхуванням можна користуватися лише три місяці.

Дешевше, ніж в Україні: скільки коштує оренда квартири біля моря в Болгарії фото 1
Дешевше, ніж в Україні: скільки коштує оренда квартири біля моря в Болгарії фото 2
Дешевше, ніж в Україні: скільки коштує оренда квартири біля моря в Болгарії фото 3
скриншот з Facebook

Скептики ж бачать недоліки. Одна користувачка називає Болгарію найгіршою країною навіть для короткого літнього відпочинку: море, за її словами, посереднє, сервісу немає, зарплати мінімальні, а злочинність зросла. Інша не залишилася задоволена через сміття. Ще одна коментаторка пише, що її відштовхнула велика кількість громадян країни-агресорки, які теж часто обирають Болгарію.

Деякі користувачі сперечаються і з цифрами. Один пише, що на узбережжі можна орендувати житло за 200 євро. Інший наголошує, що порівнювати треба разом з комунальними послугами, які в ЄС недешеві.

Дешевше, ніж в Україні: скільки коштує оренда квартири біля моря в Болгарії фото 4
Дешевше, ніж в Україні: скільки коштує оренда квартири біля моря в Болгарії фото 5
Дешевше, ніж в Україні: скільки коштує оренда квартири біля моря в Болгарії фото 6
скриншот коментарів

Що відбувається з орендою

Після переходу Болгарії на євро з 1 січня 2026 року вартість оренди житла стрімко зросла майже по всій країні. Водночас квартир на ринку стало менше майже на 20%. Попит з боку українців та росіян дається взнаки.

У Варні, Бургасі та Пловдиві ціни за рік зросли на 11–15%. У столиці, Софії, за останній час житло рекордно подорожчало – аж на 20%.

Софія

Середня оренда квартир в столиці країни становить 34,7 тис. грн (690 євро). Однокімнатна квартира коштує 17,6–22,6 тис. грн (350–450 євро), двокімнатна – близько 30,2 тис. грн (600 євро), трикімнатна – 40,2–47,8 тис. грн (800–950 євро). У центрі за квартири з хорошим ремонтом просять понад 45,3 тис. грн (900 євро). За оцінками експертів, квадратний метр у Софії на 30–50% дорожчий, ніж в інших великих містах країни.

Варна

У Варні середня ціна оренди становить 30,2 тис. грн (600 євро). Місто продемонструвало найшвидші темпи річного зростання – на 14,8%.

Однокімнатна квартира коштує 12,6–16,1 тис. грн (250–320 євро), двокімнатна – 20,1–25,1 тис. (400–500 євро), трикімнатна – 22,6–30,2 тис. (450–600 євро). Але в оголошеннях трапляються й дорожчі варіанти: двокімнатна біля Фестивального комплексу – 32,7 тис. грн (650 євро), трикімнатна в центрі – 45,3 тис. грн (900 євро).

Бургас

У Бургасі середня ціна оренда складає 27,7 тис. грн (550 євро), за рік вона зросла на 11,7%. Однокімнатна коштує 11,1–14,1 тис. грн (220–280 євро), двокімнатна – 20,1–25,1 тис. (400–500 євро), трикімнатна – близько 25,1 тис. грн (500 євро).

Пловдив

Пловдив є другим за величиною містом Болгарії, проте розташований він углиб країни й не має виходу до моря. Середня оренда тут складає 26,2 тис. грн (520 євро), або близько 380 грн (7,5 євро) за квадратний метр.

Однокімнатна квартира коштує 10,1–13,1 тис. грн (200–260 євро), двокімнатна – близько 22,6 тис. (450 євро), трикімнатна – 24,1–31,2 тис. (480–620 євро). У центрі за трикімнатну в середньому просять близько 36,7 тис. грн (730 євро).

Менші міста

У інших містах Болгарії оренда житла обходиться дешевше, ніж у Софії, Варні, Бургасі та Пловдиві. Наприклад, у Русе однокімнатну квартиру можна орендувати за 7,5–10,1 тис. грн на місяць (150–200 євро), двокімнатну – за 12,6–17,6 тис. грн (250–350 євро), а трикімнатну – за 15,1–20,1 тис. грн (300–400 євро).

У Старій Загорі ціни ще нижчі. Оренда однокімнатної квартири коштує 7–9,6 тис. грн (140–190 євро) на місяць, двокімнатної – 12,1–16,1 тис. грн (240–320 євро), а трикімнатної – 14,1–19,1 тис. грн (280–380 євро).

Ще доступніші варіанти можна знайти у Велико-Тирново. За однокімнатну квартиру просять 6,5–9,1 тис. грн (130–180 євро) на місяць, за двокімнатну – 11,1–15,1 тис. грн (220–300 євро), а за трикімнатну – 13,1–17,6 тис. грн (260–350 євро).

У Плевені оренда однокімнатного житла коштує 6–8 тис. грн (120–160 євро), двокімнатного – 10,1–14,1 тис. грн (200–280 євро), трикімнатного – 12,1–16,1 тис. грн (240–320 євро).

Водночас у невеликих болгарських містах оренда зростає не так швидко, як у найбільших. За підсумками минулого року житло там подорожчало всього на 5–12%.

Місто 1-кімнатна 2-кімнатна 3-кімнатна
Софія

17,6–22,6 тис. грн

(350–450 €)

20,1–25,1 тис. грн

(400–500 €)

40,2–47,8 тис. грн

(800–950 €)
Варна

12,6–16,1 тис. грн

(250–320 €)

20,1–25,1 тис. грн

(400–500 €)

22,6–30,2 тис. грн

(450–600 €)
Бургас

11,1–14,1 тис. грн

(220–280 €)

20,1–25,1 тис. грн

(400–500 €)

25,1 тис. грн

(500 €)
Пловдив

10,1–13,1 тис. грн

(200–260 €)

22,6 тис. грн

(450 €)

24,1–31,2 тис. грн

(480–620 €)
Русе

7,5–10,1 тис. грн

(150–200 €)

12,6–17,6 тис. грн

(250–350 €)

15,1–20,1 тис. грн

(300–400 €)
Стара Загора

7–9,6 тис. грн

(140–190 €)

12,1–16,1 тис. грн

(240–320 €)

14,1–19,1 тис. грн

(280–380 €)
Велико-Тирново

6,5–9,1 тис. грн

(130–180 €)

11,1–15,1 тис. грн

(220–300 €)

13,1–17,6 тис. грн

(260–350 €)
Плевен 

6–8 тис. грн

(120–160 €)

10,1–14,1 тис. грн

(200–280 €)

12,1–16,1 тис. грн

(240–320 €)

*за даними болгарських консультантів

Порівняння з Ужгородом, Львовом і Чернівцями

В Ужгороді у вересні середня оренда однокімнатної квартири становила 31,4 тис. грн на місяць. Для порівняння, у Софії таке житло коштує 17,6–22,6 тис. грн, тобто в Ужгороді оренда приблизно в 1,4–1,8 раза дорожча.

Двокімнатна квартира в Ужгороді коштує в середньому 44,8 тис. грн на місяць. У Софії оренда такого житла обходиться приблизно у 20,1-25,1 тис. грн, а в Пловдиві – у 22,6 тис. грн. Тобто в Ужгороді двокімнатна квартира майже вдвічі дорожча, ніж у Пловдиві та Софії.

Трикімнатні квартири рієлтори пропонують від 45 тис. грн. У Софії ціни становлять 40,2–47,8 тис. грн,а у Варні трикімнатну квартиру можна орендувати за 22,6–30,2 тис. грн –  майже вдвічі дешевше, ніж в Ужгороді.

Місто 1-кімнатна 2-кімнатна 3-кімнатна
Ужгород 31,4 тис. грн 44,8 тис. грн від 45 тис. грн
Софія 17,6–22,6 тис. грн 20,1–25,1 тис. грн 40,2–47,8 тис. грн
Пловдив 10,1–13,1 тис. грн 22,6 тис. грн 24,1–31,2 тис. грн
Варна 12,6–16,1 тис. грн 20,1–25,1 тис. грн 22,6–30,2 тис. грн

У Львові у жовтні однокімнатна квартира коштує в середньому 24,8 тис. грн. Для порівняння, у Софії оренда такого житла становить 17,6–22,6 тис. грн, а в Пловдиві – 10,1–13,1 тис. грн.

Двокімнатне житло у Львові коштує в середньому 29,3 тис. грн на місяць. У Софії оренда такої квартири становить близько 30,2 тис. грн, а у Варні та Бургасі – 20,1–25,1 тис. грн. 

Середня ціна трикімнатної квартири у Львові становить 36,4 тис. грн. У Варні таке житло коштує 22,6–30,2 тис. грн, у Пловдиві – 24,1–31,2 тис. грн.

Місто 1-кімнатна 2-кімнатна 3-кімнатна
Львів 24,8 тис. грн 29,3 тис. грн 36,4 тис. грн
Софія 17,6–22,6 тис. грн 20,1–25,1 тис. грн 40,2–47,8 тис. грн
Варна 12,6–16,1 тис. грн 20,1–25,1 тис. грн 22,6–30,2 тис. грн
Пловдив 10,1–13,1 тис. грн 22,6 тис. грн 24,1–31,2 тис. грн

У Чернівцях середня оренда однокімнатної квартири становить 15,5 тис. грн. Софії таке житло коштує 17,6–22,6 тис. грн, а у Варні – 12,6–16,1 тис. грн.

Двокімнатну квартиру в Чернівцях у середньому здають за 18,4 тис. грн на місяць. Це дешевше, ніж у Софії, де оренда коштує близько 30,2 тис. грн, а також у Варні та Бургасі, де ціни становлять 20,1–25,1 тис. грн. У Пловдиві двокімнатна квартира коштує близько 22,6 тис. грн.

У менших болгарських містах оренда двокімнатного житла може бути ще дешевшою. Наприклад, у Плевені за таку квартиру просять 10,1–14,1 тис. грн на місяць.

Місто 1-кімнатна 2-кімнатна 3-кімнатна
Чернівці 15,5 тис. грн 18,4 тис. грн -
Софія 17,6–22,6 тис. грн 20,1–25,1 тис. грн 40,2–47,8 тис. грн
Варна 12,6–16,1 тис. грн 20,1–25,1 тис. грн 22,6–30,2 тис. грн
Плевен 6–8 тис. грн 10,1–14,1 тис. грн 12,1–16,1 тис. грн

Чи багато українців у Болгарії

Станом на кінець травня 2026 року в Болгарії був найбільший відтік українців із тимчасовим захистом серед країн ЄС. За офіційною статистикою ЄС, як писав «Главком», за місяць їхня кількість зменшилася на 12,3 тис. осіб, або на 14,8%. На 31 липня 2026 року під тимчасовим захистом у країні перебували 76 385 осіб.

Для порівняння: на кінець травня в Німеччині під захистом було понад 1,28 млн українців, у Польщі – майже 968 тис., в Іспанії – 267 тис. Тимчасовий захист у ЄС продовжили до 4 березня 2027 року. Ці цифри не охоплюють українців, які живуть у Болгарії за іншими документами.

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Теги: оренда квартира Болгарія

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