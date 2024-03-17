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Пенсії військових: що змінилося в березні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Пенсії військових: що змінилося в березні
Пенсії військових зросли разом зі збільшенням прожиткового мінімуму
фото: АрміяInform

Із 1 березня мінімальні виплати по інвалідності для військових підвищилися приблизно на 600-700 грн

Березнева індексація пенсій вплинула на виплати для військових пенсіонерів. Так, мінімальне підвищення пенсій склало 100 гривень, а максимальне – 1 577 гривень. Про це пише «24 канал».

Як змінилися пенсії по інвалідності

Раніше мінімальні виплати по інвалідності для військових без надбавок становили:

І група інвалідності – 5 512,19 грн;
II група – 5 262,01 грн;
III група – 5 010,64 грн.

Із 1 березня ці виплати підвищилися приблизно на 600-700 гривень, але ці пенсії в декого можуть бути ще на 10-30% вищими, залежно від звання та причин каліцтва.

Як зросли пенсії через прожитковий мінімум

Пенсії військових зросли разом зі збільшенням прожиткового мінімуму до 2 361 гривні.

Тепер учасникам бойових дій доплачують до пенсії 25% прожиткового мінімуму, а особам із інвалідністю внаслідок війни:

ІІІ групи – 30%;
ІІ групи – 40%;
І групи – 50%.
Загальна сума пенсії для учасників бойових дій із усіма надбавками не може бути меншою ніж 210% прожиткового мінімуму. А для осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни:

ІІІ групи – 360%;
ІІ групи – 525%;
І групи – 650%.

Нагадаємо, що в березні українці мають кілька важливих нововведень. Зокрема, уряд анонсував масштабний перерахунок пенсій та нові правила призначення виплат переселенцям. 

До слова, в Україні існують випадки, коли військовослужбовці чи їхні родини отримують певні виплати або пільги завдяки нагородам, які можуть отримати військові.

Читайте також: Які документи потрібні для призначення «військової» пенсії: роз’яснення Пенсійного фонду
Теги: соцвиплати пенсія військові

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