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Канада готова відправити військових в Україну, але за важливої умови

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Канада готова відправити військових в Україну, але за важливої умови
Канадські військові могли б допомагати у підготовці українських військовослужбовців
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив про можливу небойову місію канадських військових

Канада відкрита для відправки обмеженої кількості військовослужбовців в Україну. Утім, канадські війська не братимуть участь у бойових діях, лише готові навчати українських солдатів. Про це повідомив міністр оборони Канади Білл Блер в інтерв'ю Toronto Star.

Він зазначив, що ймовірність відправки військових обговорювалася на початку цього тижня в Парижі, де він був присутній. Хоча Канада, як і багато інших країн НАТО, виступили проти участі у бойових діях. 

Блер заявив про можливу небойову місію канадських військових. Йдеться про відправку обмеженої кількості військовослужбовців для навчання українських захисників на території Україна за умови, що така операція буде проводитися далеко від лінії фронту.

Як зазначається, безпекова угода між Канадою та Україною, підписана минулими вихідними, передбачає, що Канада може проводити навчальну діяльність в Україні, «коли дозволять умови».

Нагадаємо, Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не слід виключати можливість відправлення військовослужбовців із західних країн в Україну. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Водночас президент Франції нагадав, що союзники України «не воюють з російським народом», а «просто не хочуть дозволити йому перемогти в Україні».Поразка Росії в Україні потрібна для забезпечення безпеки країн Європи, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції з підтримки Києва в Парижі. Також, за його словами, це принесе стабільність до ЄС. 

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Теги: військові Канада

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