Підвищення пенсій та нові правила для переселенців: зміни з 1 березня

В уряді заявили, що цьогоріч пенсії буде підвищено майже на 8% з огляду на інфляцію та величину середньої заробітної плати

З 1 березня 2024 зміниться порядок виплат грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб

На українців чекає кілька важливих нововведень у березні. Уряд анонсував масштабний перерахунок пенсій та нові правила призначення виплат переселенцям. Для випускників цього місяця стартує реєстрація на національний мультимедійний тест. Також зміняться правила перебування на території деяких країн ЄС. Детальніше про головні зміни березня читайте у матеріалі «Главкома».

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Підвищення пенсій

Планова індексація пенсійних виплат в Україні щорічно відбувається в березні. В уряді заявили, що цьогоріч пенсії буде підвищено майже на 8% з огляду на інфляцію та величину середньої заробітної плати.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, з 1 березня середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5717 грн. При цьому максимальна сума підвищення не може бути більшою за 1500 грн, а призначені у 2021-2023 роках пенсії зростуть на 100 грн.

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Приблизно 10 млн українців можуть розраховувати на індексацію. Це пенсіонери, які сплачують страхові внески, військові, чорнобильці з інвалідністю, одержувачі страхових виплат постраждалим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Перерахунок мінімальних пенсійних виплат

Крім індексації, з 1 березня 2024 підвищать мінімальні пенсії залежно від віку та наявності страхового стажу:

одержувачам мінімальної пенсійної виплати (пенсіонери з малим страховим стажем) – з 2520 грн до 2725 грн;

пенсіонерам у віці до 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків – з 2760 грн до 2980 грн;

непрацюючим пенсіонерам у віці від 65 до 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків, пенсіонерам у віці понад 80 років зі стажем 20/25 – з 3120 грн до 3370 грн;

пенсіонерам у віці від 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків – з 3000 грн до 3240 грн.

Разом із щорічною індексацією у березні 2024 року буде здійснено перерахунок пенсій у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму фото з відкритих джерел

Останній місяць для ідентифікації пенсіонерів

Березень буде останнім місяцем, коли пенсіонери отримають виплати без ідентифікації, тобто підтвердження особи. Але це правило стосується лише пенсіонерів з-поміж ВПО, які отримали статус переселенця ще до початку повномасштабної війни 24 лютого 2022.

Фізичну перевірку можна пройти у відділеннях Пенсійного фонду чи Ощадбанку, а також віддалено, через електронний кабінет ПФУ або відеоідентифікацію.

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Якщо до 31 березня 2024 ідентифікацію не буде пройдено, пенсія накопичуватиметься на рахунку одержувача доти, доки пенсіонер не підтвердить свою особу. І відразу після цього всю суму буде переведено на розрахунковий рахунок одержувача.

Нові правила для ВПО

З 1 березня 2024 зміниться порядок виплат грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Лише окремі категорії отримуватимуть виплати від держави у розмірі 2-3 тис. грн й надалі, а решті доведеться подати нову заяву. Значну кількість ВПО можуть позбавити допомоги, адже критерії призначення будуть більш жорсткими.

Автоматично продовжать виплати ще на пів року:

пенсіонерам, у яких розмір пенсії не перевищує 9444 грн;

особам з інвалідністю I чи II групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям;

дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

Після подання нової заяви з 1 березня зможуть отримувати допомогу такі категорії:

вагітні жінки після 30-го тижня вагітності;

малолітня дитина, яка прибула у нову громаду без супроводу законного представника;

особи, які втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату та /або отримують державну соціальну допомогу (якщо середньомісячний сукупний дохід на одну особу в такій сім’ї не перевищує 9444 грн);

особи працездатного віку, які не працюють, але зареєструвалися в центрі зайнятості, і при цьому у сім’ї є діти, які відвідують садочки або навчальні заклади;

особи, які доглядають за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю до 18 років, особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, особою, яка досягла 80-річного віку, або за тяжкохворою дитиною.

Також держава надаватиме додаткову підтримку батькам, які не мають можливості працювати, доглядаючи дітей, якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї на місяць не перевищує 9444 грн і якщо такі сім'ї проживають на території, де ведуться чи можливі бойові дії. За таких умов заяву на продовження виплат можуть подати:

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особи працездатного віку, які не працюють і доглядають за дитиною до 14 років;

родини, у яких виховується троє і більше дітей до 18 років.

Родини, які проживають в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячого садочка, чи навчання у школі відбувається онлайн або у змішаному форматі, також можуть подати заяву та отримувати виплати ще 6 місяців.

З 1 березня зміняться умови виплат соціальної допомоги ВПО від держави фото з відкритих джерел

Розмір державної допомоги переселенцям не зміниться – 2 тис. грн, для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн.

Додамо, що допомога не надається переселенцям, які:

купили земельну ділянку, будинок чи квартиру на суму понад 100 тис. гривень;

купили нову машину (до п'яти років);

мають власне житло на неокупованих територіях та територіях, де не ведуться бої;

купили іноземну валюту на загальну суму понад 100 тис. гривень;

мають на депозитному банківському рахунку більше ніж 100 тис. гривень.

Реєстрація на національний мультимедійний тест

Першою датою в календарному плані Національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2024 році є 14 березня. Саме цього дня починається реєстрація на проходження основної сесії тестування.

Вона триватиме впродовж місяця (до 11 квітня) в особистому кабінеті випускника. Потім в учасника буде ще кілька днів, щоб скорегувати дані. До 15 квітня у кабінеті можна змінити предмет на вибір, змінити населений пункт в Україні чи за кордоном для проходження НМТ.

2024-й стане третім роком, коли випускники складатимуть «воєнний» варіант ЗНО – Національний мультипредметний тест (НМТ) фото: УЦОЯО

Основна сесія тестування триватиме з 14 травня по 25 червня, а результати стануть відомі до 2 липня. Реєстрація на додаткову сесію НМТ відкриється 10 травня, а проходитиме вона 11-19 липня.

Варто зазначити, що у 2024 році обов'язковими будуть три предмети: українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет можна обрати довільно: фізика, хімія, біологія, іноземна (англійська, французька, німецька, іспанська) мова, географія, українська література.

Учасники складатимуть НМТ з чотирьох предметів замість трьох фото: УЦОЯО

Перехід на «літній» час

В останню неділю березня Україна перейде на «літній» час. У ніч із суботи на неділю, 31 березня, о 03:00 стрілки годинника необхідно буде перевести на одну годину вперед.

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Кілька років у країні триває дискусія щодо доцільності сезонного часу, зокрема «літнього». Природним часом для України є саме «зимовий», адже 95% території знаходиться у часовому поясі UTС+2 (Київський час). В інших поясах знаходяться Луганська та частково Донецька, Харківська та Закарпатська області.

У Верховній Раді було кілька спроб скасувати переведення годинників навесні. У 2021 році відповідний законопроєкт дійшов до другого читання. У пояснювальній записці до проєкту закону наголошувалося, що перехід на «літній» час несе ризики для здоров'я та ніяк не сприяє заощадженню енергоресурсів.

До того ж відмова від сезонного часу, зафіксувала б в Україні «зимовий» час, який би більше ніколи не збігався з часом у РФ (наразі час із державою-агресором збігається у період з квітня по жовтень).

Однак остаточне голосування за законопроєкт тоді не набрало достатньої підтримки й документ відправили на доопрацювання. Коли його ухвалять – невідомо.

Переведення годинника здійснюється з метою оптимізації використання світлового дня взимку та зменшення витрат електроенергії на освітлення та опалення під час робочого часу фото з відкритих джерел

Цікаво, що разом з Україною ще майже 70 інших країн світу також переведуть годинники. Водночас приблизно 135 країн або ніколи не вводили подібну практику, або повністю відмовилися від неї.

Перебування за кордоном

З 1 березня Болгарія та Румунія увійдуть до зони дії Шенгену. Відтоді перетин морських та повітряних кордонів між цими та іншими країнами Шенгенської зони стане вільним. За словами представників Єврокомісії, дискусії щодо спростування контролю перетину сухопутних кордонів продовжуватимуться у 2024 році.

Для українців приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони означатиме зменшення дозволеного часу перебування без візи на території цих країн. До 1 березня 2024 українці мали додаткові 90 днів для перебування на території Болгарії та Румунії на додачу до тих 90, що гарантовані домовленостями між Україною та ЄС. Однак ці додаткові дні розповсюджувались лише на тих, хто не звертався до державних установ за тимчасовим захистом.

Тож тепер українці можуть легально перебувати на території цих двох держав лише 90 днів. Далі – або оформлювати інші дозвільні документи, або виїжджати до інших країн поза межами дії Шенгену.

Комунальні тарифи

У березні і до кінця опалювального сезону в Україні не планують підвищувати комунальні тарифи. Втім, уже після квітня 2024 року ціни на електроенергію, газ і воду для споживачів можуть суттєво зрости.

До кінця опалювального сезону (до середини квітня) в Україні не планують підвищувати комунальні тарифи для побутових споживачів. Зокрема, ціни на газ, опалювання та гарячу воду для громадян залишаться без змін.

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За електроенергію у березні 2024 року українці платитимуть й надалі 2,64 грн/кВт•год. Таку ціну встановили з 1 червня 2023 року. За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, до кінця нинішнього опалювального сезону тариф переглядатись не буде.

Ціна газу для побутових споживачів, які користуються послугами Нафтогазу, залишатиметься на рівні 7,96 грн/кубометр. Ціни на газ у решти постачальників будуть у межах від 7,7 грн за кубометр до 9,90 грн.

Також у березні деякі споживачі будуть змушені заплатити за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирних будинках. Наприклад, у Київській області середній платіж за технічне обслуговування газових мереж з квартири складе 320 грн. Проте у кожному будинку ця плата індивідуальна й залежить від кількості квартир і технічних особливостей мереж.

Під час воєнного стану в Україні встановлено мораторій на підвищення деяких комунальних тарифів. Проте ця заборона не стосується цін на природний газ фото з відкритих джерел

Тарифи на воду також не змінюватимуться. Нагадаємо, що у липні 2023 року тарифи на послуги 34 водоканалів мали зрости в середньому на 32%. Втім, це підвищення скасували.

Додамо, що в Україні скасували мораторій на нарахуванні і стягнення пені і штрафів за несплату ЖКП. Тож боржникам у березні можуть нараховувати штрафи і пеню, стягувати заборгованість у примусовому порядку і навіть припиняти надання послуг.

Вихідні та свята у березні

Міжнародний жіночий день (8 березня) в Україні є державним святом та неробочим днем відповідно до Кодексу законів про працю. У парламенті минулого року розглядали скасування низки свят, включно з 8 березня, як «пережиток радянських часів», але відповідний законопроєкт все ще має статус «опрацьовується у комітетах».

Міжнародний жіночий день, який святкують у багатьох країнах 8 березня, це не лише свято, але й важлива дата, коли варто згадати про культурні, політичні та соціальні досягнення жінок і їхню боротьбу фото з відкритих джерел

Зауважимо, замість 8 березня в Україні пропонують створити українські аналоги державного свята, а саме 25 лютого – День української жінки (це дата народження письменниці Лесі Українки). А 9 березня зробити державним вихідним на честь дня народження Тараса Шевченка. Поки рішення про зміни не були ухваленими. Тобто перелік державних свят поки не змінився, але вихідного 8 березня у 2024 році не буде. Через воєнний стан усі додаткові дні відпочинку скасовано. Тож 8 березня, як і інші свята, на час дії військового стану є робочими днями, якщо не випадають на суботу та неділю.

На березень припадає також низка релігійних свят. Після зміни церковного календаря ПЦУ на новоюліанський дата Благовіщення Пресвятої Богородиці змістилася з 7 квітня на 25 березня.

Правила визначення дати Великодня (у 2024-му – 5 травня) за новим літочисленням не змінилися. Цього року Великий піст триватиме з 18 березня по 4 травня. Прощена неділя (Масляна) перед початком посту випадає на 17 березня.