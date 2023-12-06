Які документи потрібні для призначення «військової» пенсії: роз’яснення Пенсійного фонду

У минулому році максимальна пенсія військових складала трохи більш як 20 тис грн

Для призначення виплат військовим потрібно надати заяву з пакетом документів

Військові, як і всі інші працевлаштовані українці, мають право на отримання пенсії – для призначення виплат їм потрібно подати відповідну заяву із документами до районного територіального центру комплектування (ТЦК), повідомили в Пенсійному фонді.

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Військові можуть отримати пенсію у таких випадках:

за вислугу років – за умови, якщо на день звільнення військовий вже досяг 45-річного віку, у нього є 25 років і більше страхового стажу, із яких не менше 12 років 6 місяців становить служба в силових структурах;

через набуту інвалідність – виплати нараховують військовому після звільнення, незалежно від віку та тривалості служби. На призначення виплат також мають право воїни ЗСУ, якщо інвалідність настала в період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби;

через втрату годувальника – її отримують родини загиблих або зниклих безвісти військових. Допомога від держави призначається непрацездатним членам сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військовослужбовців. Також пенсія призначається, якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби.

Пенсійний фонд зазначив, що у 2022 році максимальна пенсія для військового складала трохи більш як 20 тис грн.

Для того, аби військовому нарахували пенсію, йому слід подати разом із заявою перелік документів:

грошовий атестат (з останнього місця служби);

довідку про розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення з усіх частин, де військовослужбовець проходив військову службу за останні 24 місяці;

витяги з наказів про зарахування та виключення зі списків особового складу військової частини;

паспорт;

податковий номер;

витяг про реєстрацію місця проживання особи;

довідку ОК-5 з Пенсійного фонду;

довідку з реквізитами банківського рахунку.

Якщо родина втратила годувальника, то їй потрібно надати наступні документи:

витяг ЦВЛК;

свідоцтва, які підтверджують родинний зв’язок (свідоцтва про народження, про шлюб тощо);

довідки про навчання дітей.

Додатково для призначення пенсії по інвалідності варто подати такі документи:

довідку медико-соціальної експертної комісії;

свідоцтво про хворобу/витяг ВЛК.

Зазначається, що військовим треба подавати документи на призначення пенсії до районного ТЦК. Після опрацювання військові скеровують вже заведену справу військового до Пенсійного фонду України.

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Нагадаємо, деякі пенсіонери можуть щомісячно отримувати додаткові 800 грн. Надбавка до пенсії в розмірі 800 грн. призначається пенсіонерам, які досягли 80 років, проживають самостійно і залишилися без піклування з боку близьких.

Раніше повідомлялося, що українці, які не знімали гроші зі своїх рахунків понад півроку, залишаться без виплат.