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Які документи потрібні для призначення «військової» пенсії: роз’яснення Пенсійного фонду

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Які документи потрібні для призначення «військової» пенсії: роз’яснення Пенсійного фонду
У минулому році максимальна пенсія військових складала трохи більш як 20 тис грн
фото з відкритих джерел

Для призначення виплат військовим потрібно надати заяву з пакетом документів 

Військові, як і всі інші працевлаштовані українці, мають право на отримання пенсії – для призначення виплат їм потрібно подати відповідну заяву із документами до районного територіального центру комплектування (ТЦК), повідомили в Пенсійному фонді.

Військові можуть отримати пенсію у таких випадках:

  • за вислугу років – за умови, якщо на день звільнення військовий вже досяг 45-річного віку, у нього є 25 років і більше страхового стажу, із яких не менше 12 років 6 місяців становить служба в силових структурах;
  • через набуту інвалідність – виплати нараховують військовому після звільнення, незалежно від віку та тривалості служби. На призначення виплат також мають право воїни ЗСУ, якщо інвалідність настала в період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби;
  • через втрату годувальника – її отримують родини загиблих або зниклих безвісти військових. Допомога від держави призначається непрацездатним членам сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військовослужбовців. Також пенсія призначається, якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби.

Пенсійний фонд зазначив, що у 2022 році максимальна пенсія для військового складала трохи більш як 20 тис грн.

Які документи потрібні для призначення «військової» пенсії: роз’яснення Пенсійного фонду фото 1

Для того, аби військовому нарахували пенсію, йому слід подати разом із заявою перелік документів:

  • грошовий атестат (з останнього місця служби);
  • довідку про розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення з усіх частин, де військовослужбовець проходив військову службу за останні 24 місяці;
  • витяги з наказів про зарахування та виключення зі списків особового складу військової частини;
  • паспорт;
  • податковий номер;
  • витяг про реєстрацію місця проживання особи;
  • довідку ОК-5 з Пенсійного фонду;
  • довідку з реквізитами банківського рахунку.

Якщо родина втратила годувальника, то їй потрібно надати наступні документи:

  • витяг ЦВЛК;
  • свідоцтва, які підтверджують родинний зв’язок (свідоцтва про народження, про шлюб тощо);
  • довідки про навчання дітей.

Додатково для призначення пенсії по інвалідності варто подати такі документи:

  • довідку медико-соціальної експертної комісії;
  • свідоцтво про хворобу/витяг ВЛК.

Зазначається, що військовим треба подавати документи на призначення пенсії до районного ТЦК. Після опрацювання військові скеровують вже заведену справу військового до Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, деякі пенсіонери можуть щомісячно отримувати додаткові 800 грн. Надбавка до пенсії в розмірі 800 грн. призначається пенсіонерам, які досягли 80 років, проживають самостійно і залишилися без піклування з боку близьких.

Раніше повідомлялося, що українці, які не знімали гроші зі своїх рахунків понад півроку, залишаться без виплат.

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Теги: документи військові Пенсійний фонд пенсія звільнення поранення

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