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Українська порноакторка знялась у благодійній фотосесії на підтримку військових з ампутаціями

Діана Гасюк
glavcom.ua
Українська порноакторка знялась у благодійній фотосесії на підтримку військових з ампутаціями
Акторка взяла участь у спільній фотосесії з пораненими бійцями з метою збору коштів на фінансування проєкту для реабілітації військових з ампутаціями
фото з відкритих джерел

Фотосесію організували для того, щоб створити календар, кошти з продажу якого витратять на реабілітацію та протезування наших Героїв з ампутаціями

Популярна українська порноакторка Юлія Сенюк, відома за сценічним псевдонімом Джозефін Джексон знялась у благодійній фотосесії з військовими, які втратили кінцівки. Про це пише проєкт Styler з посиланням на Instagram знаменитості.

Цього разу акторка взяла участь у спільній фотосесії з пораненими бійцями з метою збору коштів на фінансування проєкту для реабілітації військових з ампутаціями.

Сенюк уточнила, що фотосесію організували для того, щоб створити календар, кошти з продажу якого витратять на реабілітацію та протезування наших Героїв з ампутаціями.

«Чому саме театр і костюми, спитаєте ви? А тому, що ми всі вже бачили наших хлопців у військовій формі, або ж у центрах реабілітації, що є дуже заїждженою і не цікавою темою, тому більшість з вас просто оминає це стороною», – йдеться у дописі дівчини.

«А таке перевтілення відкриває їх з зовсім іншої сторони - вишукані, елегантні, красиві джентельмени. Це дає їм більше впевненості у собі і відчуття самодостатності. Саме такі емоції ми повинні дарувати їм, а не жаль і сльози… Повірте, цього всього для них вже більш ніж достатньо», – зауважила вона.

Також Юлія Сенюк додала, що «етап жалю вже давно пройдений, і тепер нам потрібно подарувати їм жагу до життя, залучаючи в такого роду дійства».

З початку повномасштабного вторгнення Сенюк допомагає ЗСУ. Також акторка долучилась до психологічної реабілітації поранених військових, зокрема спілкуючись з ними англійською.

 Юлія Сенюк народилася 1 лютого 1995 року в Золочеві, Львівської області. Вона є українською порноакторкою.

У 23 роки вона знялась у своєму першому порнофільмі. У 2021 році була номінована на премію AVN Awards у номінаціях «Найкраща нова іноземна старлетка» та «Найгарячіший новачок (серед шанувальників)». Входить до топ-100 на одному з найвідоміших у світі порносайтів, а відео з її участю мають 200 мільйонів переглядів.

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Теги: військові ЗСУ акторка відео співак фінансування театр обстріл

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