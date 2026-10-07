Пенсійний фонд попередив українців про нову шахрайську схему

Пенсійна тематика залишається однією з тих, яку використовують у шахрайських схемах

Українців закликають не переходити за посиланнями з повідомлень нібито від Пенсійного фонду та не вводити на сторонніх сайтах свої персональні дані

Пенсійний фонд України попередив про поширення у Telegram фейкових повідомлень від імені установи. У них користувачів намагаються переконати, що через ігнорування повідомлень вони можуть втратити виплати та знижки. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Пенсійний фонд України.

Що пишуть у фейкових повідомленнях

У деяких Telegram-пабліках поширюють повідомлення нібито від ПФУ. Користувачів закликають «обрати свій трудовий стаж» та підписатися на начебто офіційний канал Фонду.

Водночас у повідомленнях йдеться про нібито втрату виплат і знижок, якщо проігнорувати таку пропозицію.

У ПФУ наголосили, що це маніпуляція. Посилання у таких повідомленнях можуть вести на підозрілі інформаційні та фішингові ресурси.

Як не потрапити на шахрайську схему

У Пенсійному фонді закликали не переходити за подібними посиланнями. Отримувати інформацію про пенсії, субсидії, пільги, страхові виплати та соціальну допомогу рекомендують лише через перевірені канали Фонду.

Зокрема, ПФУ має офіційні сторінки та канали у Telegram, Facebook, X, WhatsApp, YouTube та Viber.

Якщо користувач уже помітив ознаки шахрайства або став жертвою кіберзлочину, про це можна повідомити кіберполіцію.

Водночас важливо не плутати такі фейкові розсилки з окремими процедурами ПФУ. Наприклад, під час відеоідентифікації представник Фонду справді може зв'язуватися з людиною через Signal, Telegram, Viber або WhatsApp. Однак у такому випадку йдеться про заздалегідь подану заяву на відеоідентифікацію, а працівник ПФУ не має запитувати реквізити банківської картки чи іншу фінансову інформацію, не пов'язану з підтвердженням особи.

«Главком» уже писав про схему, у якій шахраї маскують повідомлення під офіційні листи державних органів. Наприкінці вересня зловмисники розсилали українцям фейкові повідомлення нібито від Міністерства енергетики. У них містилися фішингові посилання або шкідливі файли, які могли використовуватися для викрадення персональних і банківських даних