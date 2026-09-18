Подружжя довгожителів з Буковини отримало закордонні паспорти: куди планує полетіти

Галина та Онуфрій Клим вирішили поїхати за кордон

Галина та Онуфрій Клим оформили закордонні паспорти. Подружжя планує відвідати онуків за кордоном. До якої країни полетять пенсіонери, розповідає «Главком» із посиланням на допис Міграційної служби Чернівецької області у Facebook.

Галина та Онуфрій Клим мешкають у селі Розтоки Усть-Путильської громади Вижницького району. Пара вирішила відправитися у подорож до Італії, де мешкають їхні онуки, тож вони зробили закордонні паспорти.

«Тепер у подружжя є ще одна особлива нагода для подорожі – вони планують відвідати онуку в Італії. Для цього Галина Миколаївна та Онуфрій Йосипович звернулися до Вижницького відділу УДМС у Чернівецькій області, де їм оформили паспорти громадянина України для виїзду за кордон», – йдеться у дописі.

фото: Міграційна служба Чернівецької області/Facebook

Галина Клим незабаром відзначатиме ювілей, їй виповниться 90 років, а Онуфрій Клим нещодавно відсвяткував 94-річчя. Подружжя має спільних дітей та онуків.

Також у міграційній службі розповіли про особливість села Розтоки, де мешкає подружжя Климів. Воно адміністративно належить одразу до двох регіонів – Буковини та Івано-Франківщини.

Нагадаємо, вінничанка пані Ніна, якій майже 100 років, оформила свій перший закордонний паспорт. Для пенсіонерки це перший закордонний паспорт. Довгожителька зробила закордонний паспорт, щоб вирушити до онуків.

Також повідомлялося, до Слов’янського відділу Державної міграційної служби звернулась громадянка 1925 року народження, щоб оформити паспорт для виїзду за кордон. Вона планує відвідати онуку в Європі.