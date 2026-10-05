Пенсіонери 1956 року народження можуть отримати доплату до пенсії: ПФУ назвав умови

Пенсіонери можуть отримувати вікову компенсаційну виплату без подання заяви до Пенсійного фонду

У 2026 році цим людям виповнюється 70 років – саме після досягнення певного віку пенсіонерам встановлюють щомісячну компенсацію, однак є обмеження за розміром пенсії

У жовтні пенсіонери, народжені у 1956 році, можуть отримати щомісячну компенсаційну доплату до пенсії після досягнення 70-річного віку. Виплату призначають автоматично, якщо після її нарахування загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 грн. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто може отримати доплату

На вікову компенсаційну виплату можуть претендувати пенсіонери, яким виповнилося 70, 75 або 80 років. Відповідно, йдеться про людей, народжених у 1956, 1951 та 1946 роках.

Наймолодша з цих категорій – пенсіонери 1956 року народження, яким виповнюється 70 років. Народжені у 1951 році досягають 75-річного віку, а ті, хто народився у 1946 році, – 80-річного.

Розмір щомісячної компенсації залежить від віку:

від 70 до 75 років – до 300 грн;

від 75 до 80 років – до 456 грн;

після досягнення 80 років – до 570 грн.

Пенсійному фонду не потрібно подавати окрему заяву для призначення такої виплати. Її встановлюють автоматично з дати досягнення відповідного віку.

Яка умова для отримання грошей

Головне обмеження стосується розміру пенсії. Компенсацію встановлюють, якщо пенсійна виплата не досягає визначеного урядом показника.

Після врахування доплати загальний розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 грн.

Тобто самого досягнення 70, 75 або 80 років недостатньо – необхідно також відповідати умові щодо розміру пенсії.

Коли збільшують доплату

Після досягнення наступної вікової категорії розмір компенсації переглядають. Зокрема, після 75 років пенсіонер може отримувати до 456 грн, а після 80 років – до 570 грн.

Якщо людина досягає відповідного віку вже після призначення пенсії, виплату також встановлюють автоматично, без подання заяви до Пенсійного фонду.

Водночас розмір пенсії можна збільшити, якщо після досягнення пенсійного віку відкласти її призначення. За кожен повний місяць відстрочки передбачене підвищення основного розміру виплати: за рік – на 6%, за два роки – на 12%, а за п'ять років – на 30%. Якщо пенсію відкладають більш ніж на 60 місяців, за кожен наступний повний місяць передбачена надбавка 0,75%.