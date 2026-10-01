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«Пологи тільки українською». Азаров поширив створений штучним інтелектом фейк

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Пологи тільки українською». Азаров поширив створений штучним інтелектом фейк
Азаров поширив фейк про заборону кричати російською під час пологів
фото: росЗМІ

Експрем’єр повірив у вигадану пам’ятку, за якою львівських породіль нібито закликали навіть кричати лише державною мовою

Колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров поширив фейк про нібито мовні вимоги до породіль у Львові. Він опублікував зображення вигаданої пам’ятки, відповідно до якої жінок начебто закликають під час пологів кричати виключно українською мовою. Насправді зображення було створене за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Азарова.

Колишній прем’єр-міністр використав фейкову історію для критики української мовної політики. Свій допис він розпочав із твердження, що Україна нібито «давно перетворилася на країну абсурду».

«Пологи тільки українською». Азаров поширив створений штучним інтелектом фейк фото 1
скриншот із Telegram

Далі експрем’єр навів низку тверджень про використання російської мови в Україні, після чого заявив про нібито нові правила у львівських пологових будинках.

За версією Азарова, майбутнім породіллям начебто почали видавати спеціальні пам’ятки з вимогою під час пологів кричати виключно українською. Причиною такого правила він назвав твердження, що «справжній українець» нібито не повинен чути перші слова російською мовою.

Насправді поширена експрем’єром інформація є фейком. Історію про нібито незвичайні мовні вимоги до породіль російські та проросійські ресурси почали поширювати ще до допису Азарова.

Основою фейку стало зображення нібито інформаційної пам’ятки Львівського обласного клінічного перинатального центру. На картинці зображена жінка у вишиванці та розміщений текст із рекомендацією не використовувати російську мову навіть під час пологів.

Нагадаємо, раніше російська пропаганда вже поширювала схожий фейк, пов’язаний зі Львовом та мовним питанням. Тоді у соцмережах з’явилася вигадана історія про те, що в одному з дитсадків міста дитині нібито не дали подарунок на Миколая через те, що вона розмовляє російською. У Львівській міськраді спростували цю інформацію та назвали її маніпуляцією.

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Теги: Микола Азаров штучний інтелект Львів фейк

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