Пенсію можна збільшити, якщо відкласти її призначення: пояснення

За кожен повний місяць відстрочки передбачена надбавка

Якщо після досягнення пенсійного віку відкласти призначення пенсії, її основний розмір може зрости на 30% за п’ять років. За кожен повний місяць відстрочки передбачена надбавка. Про це розповідає «Главком» із посиланням на роз’яснення ПФУ.

Як нараховується надбавка

Якщо вихід на пенсію відкладається на строк до 60 місяців, основний розмір пенсії збільшується на 0,5% за кожен повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку.

Таким чином, за рік відстрочки пенсія зростає на 6%, за два роки – на 12%, а за п'ять років – на 30%.

Якщо людина відкладає вихід на пенсію більш ніж на 60 місяців, за кожен наступний повний місяць передбачено підвищення на 0,75%.

Наприклад, за шість років відстрочки, тобто 72 місяці, основний розмір пенсії збільшується на 54%.

Коли нарахують надбавку

Підвищення нараховується лише за повні місяці страхового стажу. За неповний місяць відстрочки надбавка не передбачена.

Пенсія з урахуванням відстрочки призначається за зверненням людини. За даними ПФУ, як правило, виплати призначаються з першого числа місяця, у якому подано заяву.

Водночас звернутися за пенсією можна в будь-який час після виникнення права на неї. ПФУ зазначає, що при відстрочці часу призначення пенсія з відповідним підвищенням призначається за заявою пенсіонера з дня, що настає за останнім днем місяця, у якому набуто повний місяць страхового стажу для відстрочки.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що з 1 січня 2027 року максимальний розмір пенсії може зрости з 25 950 до 28 780 грн. Відповідні зміни передбачені проєктом держбюджету-2027. Водночас документ наразі має статус законопроєкту та ще не ухвалений.