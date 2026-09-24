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Шахраї вигадали нову схему з рахунками за світло: як не потрапити на гачок

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Шахраї вигадали нову схему з рахунками за світло: як не потрапити на гачок
Підкреслюється, що Міністерство енергетики не надсилає споживачам рахунки за електроенергію та не збирає комунальні платежі
фото з відкритих джерел

Зловмисники маскують повідомлення під листи Міністерства енергетики

Шахраї можуть розсилати українцям електронні листи та повідомлення в месенджерах із фальшивими рахунками за електроенергію. Зловмисники маскують їх під офіційні повідомлення Міністерства енергетики. Про це повідомила служба Держспецзв'язку, передає «Главком».

У таких повідомленнях можуть міститися фішингові посилання або шкідливі файли. Їхня мета – змусити людину перейти на підроблений сайт, ввести персональні чи банківські дані або завантажити небезпечний файл.

Служба Держспецзв'язку попередила, що після цього зловмисники можуть отримати доступ до акаунтів та банківських рахунків користувачів. Крім того, шкідливе програмне забезпечення може заразити пристрій.

Шахраї вигадали нову схему з рахунками за світло: як не потрапити на гачок фото 1
фото: Служба Держспецзв'язку

Водночас у відомстві наголосили, що Міністерство енергетики не надсилає споживачам рахунки за електроенергію та не збирає комунальні платежі. Рахунки виставляють постачальники електроенергії, з якими споживач має укладений договір.

Українців закликають не переходити за посиланнями з підозрілих листів і повідомлень та не вводити персональні або банківські дані на невідомих сайтах. Інформацію про оплату електроенергії варто перевіряти через офіційні канали свого постачальника.

Якщо людина вже стала жертвою такої схеми, у Держспецзв'язку радять звернутися до кіберполіції. Подібну схему раніше фіксували й в «Укренерго». Компанія попереджала про електронні листи з нібито графіками відключень і рахунками за електроенергію. Посилання та вкладення в таких повідомленнях могли містити шкідливе програмне забезпечення, здатне викрадати паролі й банківські дані та отримувати доступ до пристрою.

Варто нагадати, було затримано шахраїв, які ошукали доньку військового. Двоє зловмисників під виглядом однолітка познайомились у соцмережах із 13-річною киянкою – донькою військового – та залякали її сфабрикованим відео й погрозами батькам, змусивши передати 54 550 доларів і 90 тис. грн батьківських заощаджень. Поліція оперативно вилучила гроші й затримала обох учасників схеми.

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Теги: Україна комуналка шахрайство

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