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Пенсіонери можуть втратити частину виплат: що треба знати

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Пенсіонери можуть втратити частину виплат: що треба знати
Про зміни особистих даних пенсіонерам потрібно повідомити Пенсійний фонд протягом 10 днів
фото: з відкритих джерел

Зміна прізвища, банку чи місця роботи може вплинути на виплати

Пенсіонери та одержувачі соціальних виплат мають своєчасно повідомляти Пенсійний фонд України про зміни в особистих даних, банківських реквізитах та інформації про працевлаштування.

Про це розповідає «Главком» із посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.

Про які зміни потрібно повідомляти

ПФУ нагадує, що одержувачі пенсій, страхових і соціальних виплат, субсидій та пільг повинні повідомляти про зміни в даних. Зокрема, йдеться про:

  • зміну паспорта;
  • зміну прізвища, імені або по батькові;
  • зміну місця проживання;
  • зміну контактних даних;
  • зміну банківських реквізитів;
  • працевлаштування або звільнення;
  • початок чи припинення підприємницької діяльності.

Повідомити Пенсійний фонд про такі зміни потрібно протягом 10 днів.

Що буде, якщо не оновити дані

Несвоєчасне повідомлення про зміни, які впливають на право на пенсію або її розмір, може призвести до переплати. Наприклад, це можливо, якщо пенсіонер почав працювати, але не повідомив про це Пенсійний фонд, а продовжив отримувати виплату з урахуванням статусу непрацюючої особи.

У такому разі надміру виплачені кошти можуть підлягати поверненню. Тому ПФУ закликає одержувачів пенсій та інших виплат своєчасно повідомляти про зміни в особистих даних і обставинах, які можуть вплинути на розмір або право на отримання виплат.

Як повідомити ПФУ

Оновити дані можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду, через вебпортал електронних послуг ПФУ або поштою.

Для зміни інформації про працевлаштування чи звільнення також можна скористатися електронними сервісами фонду.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав, що з 22 жовтня для пенсіонерів зі статусом ВПО зміняться правила отримання виплат. Після набрання чинності відповідним законом їхній статус не має бути підставою для встановлення додаткових вимог під час призначення, виплати чи перерахунку пенсії.

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Теги: пенсіонери Пенсійний фонд пенсія

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