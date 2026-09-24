Учасники бойових дій можуть достроково вийти на пенсію: які умови у 2026 році

Розмір пенсії залежить від страхового стажу та заробітку, врахованого під час її розрахунку

Учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком за умови досягнення встановленого віку та наявності необхідного страхового стажу

Учасники бойових дій можуть вийти на пенсію за віком раніше за загальний пенсійний вік. Для цього чоловікам потрібно досягти 55 років і мати щонайменше 25 років страхового стажу, а жінкам – 50 років та не менше 20 років стажу. Відповідне право передбачене статтею 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Про це розповідає «Главком» із посиланням на роз’яснення Житомирського обласного ТЦК та СП.

Яка пенсія передбачена для УБД

Розмір пенсії учасника бойових дій залежить від тривалості страхового стажу та заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

Крім основного розміру пенсії, учасникам бойових дій встановлюється підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році прожитковий мінімум для цієї категорії становить 2595 грн, тому підвищення дорівнює 648,75 грн.

Водночас із 1 березня 2026 року загальний розмір щомісячної пенсійної виплати для учасників бойових дій з урахуванням передбачених законодавством доплат і підвищень не може бути меншим за 6197 грн. Якщо нарахована пенсія нижча, держава встановлює щомісячну адресну допомогу в сумі, якої не вистачає до цього розміру.

Як оформити дострокову пенсію

Заяву на призначення пенсії можна подати особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації. Також це можна зробити дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ або засобами порталу «Дія».

Для оформлення пенсії необхідні документи, що підтверджують особу та страховий стаж, а також посвідчення учасника бойових дій та інші документи, передбачені для призначення пенсії.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що в Україні окремі категорії працівників можуть отримувати пенсію за вислугу років до досягнення загального пенсійного віку. Право на такі виплати, зокрема, мають окремі працівники освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, залізничного транспорту, цивільної авіації, а також артисти та спортсмени.

Для військовослужбовців діють окремі умови. У 2026 році пенсію за вислугу років можуть призначити після звільнення зі служби незалежно від віку за наявності щонайменше 25 календарних років вислуги. Також виплата можлива після досягнення 45 років за наявності не менше 25 років страхового стажу, з яких щонайменше 12 років і шість місяців становить військова служба.