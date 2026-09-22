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Пенсіонери-ВПО отримуватимуть виплати за новими правилами: що зміниться з жовтня

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Пенсіонери-ВПО отримуватимуть виплати за новими правилами: що зміниться з жовтня
З жовтня для пенсіонерів зі статусом ВПО не повинно бути додаткових вимог під час призначення, виплати та перерахунку пенсій
фото: з відкритих джерел

Для внутрішньо переміщених осіб скасують додаткові вимоги, пов’язані з їхнім статусом під час призначення та виплати пенсій

Для пенсіонерів зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО) зміняться правила пенсійного забезпечення. З 22 жовтня 2026 року для них не повинні застосовуватися додаткові або відмінні від загального порядку вимоги та процедури під час призначення, виплати чи перерахунку пенсії. Це передбачає Закон №4924-IX «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», передає «Главком».

Що передбачає закон

Зміни стосуються статті 16 Закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Вона встановлює, що умови призначення, виплати, перерахунку пенсії або переведення на інший вид пенсії для ВПО не можуть передбачати додаткових чи відмінних від загального порядку вимог і процедур, які обмежують право людини на пенсійне забезпечення.

Закон України №4924-IX був ухвалений 1 липня 2026 року та опублікований 22 липня. Він набирає чинності через три місяці після опублікування, тобто 22 жовтня 2026 року.

Що раніше вимагав Пенсійний фонд

ПФУ пояснював, що у 2026 році окремі пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них, повинні були повідомити Фонд про неотримання пенсії від органів пенсійного забезпечення Росії.

Таке повідомлення можна було подати через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ, під час відеоідентифікації, у сервісному центрі або поштою.

Станом на 1 січня 2026 року 337 тис. пенсіонерів не пройшли фізичну ідентифікацію та/або не повідомили про відсутність виплат від РФ. Через це їх не включили до виплатних документів за січень. Водночас частині пенсіонерів виплати згодом поновили після виконання необхідних вимог.

Кого стосуються нові правила

Зміни стосуються пенсійного забезпечення внутрішньо переміщених осіб. Після набрання чинності законом їхній статус не може бути підставою для встановлення додаткових вимог чи процедур під час призначення, виплати або перерахунку пенсії.

Водночас для пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях, вимога щодо підтвердження неотримання пенсії від РФ зберігається. Закон №4924-IX прибирає з відповідної норми лише згадку про громадян, які під час тимчасової окупації виїхали на підконтрольну Україні територію.

Таким чином, після 22 жовтня статус ВПО не повинен створювати для пенсіонера додаткових умов для отримання виплат порівняно із загальним порядком.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав, що з 22 жовтня для ВПО зміняться правила обліку. Основним документом, що підтверджує статус переселенця, стане витяг із Єдиної інформаційної бази даних про ВПО. Водночас уже видані довідки залишатимуться чинними, тому обов’язково замінювати їх не потрібно.

Закон також передбачає нові правила щодо повідомлення про зміну місця проживання, повернення до покинутого місця проживання та тривалого перебування за кордоном.

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Теги: пенсіонери Пенсійний фонд ВПО

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