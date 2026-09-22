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Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Україна заходить у шторм: чому тил може виявитися слабшим за фронт

glavcom.ua
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фото: slovoidilo.ua

Поясню дуже простими словами

1. Україна живе виключно на кошти європейських союзників. (Дякуємо їм за це.)

2. Власна фінансова спроможність України значно зменшується через удари по виробництву та логістиці – економіка руйнується, податків надходить менше.

3. Європейські союзники дають гроші на фронт без жодних умов. Але гроші на тил дають лише за виконання Україною взятих на себе зобов'язань по реформах.

4. Україна ці зобов'язання систематично порушує. Провина на це лежить на парламенті (безпосередньо), на уряді (погана співпраця з парламентом) та президенті (як інституції, яка сконцентрувала надмірну владу, і тепер від неї все залежить).

5. Наслідком непроведених реформ, таким чином, є нестача грошей. Передусім її відчують пенсіонери, освіта, культура та все інше, що фінансується по залишковому принципу. Навряд чи нестачу відчують фінансовані державою телевізійні програми, в яких розповідають, як у нас все добре.

6. Таким чином, фізичне виснаження тилу, особливо соціально незахищених верств, помножиться на моральне виснаження через невідповідність показаної картинки та наявного факту.

7. Отже, тил може виявитися місцем, значно слабшим за фронт (я пишу про це вже рік). На фронті будуть успіхи, а тил при цьому може сипатися.

8. Якщо це попередження вас налякало, це добре. Бо погані попередження для того, й потрібні, щоб не втрапити у халепу. Ми заходимо у шторм. Пропоную не заходити, а піти спокійнішим шляхом – є шанс все змінити. Просто треба швидко надолужити борги по реформах.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: пенсіонери економіка освіта культура фронт

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