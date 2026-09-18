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Як робота за кордоном впливає на пенсію в Україні: роз’яснення

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Як робота за кордоном впливає на пенсію в Україні: роз’яснення
Офіційна робота за кордоном може допомогти набрати необхідний для пенсії страховий стаж
фото: glavcom.ua

Закордонний стаж за певних умов можуть врахувати під час визначення права на українську пенсію

Українці, які офіційно працювали в інших країнах, можуть зарахувати періоди такої роботи до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком. Механізм залежить від країни, де людина працювала. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.

Як враховують стаж, набутий у Польщі

Питання пенсійного забезпечення українців, які працювали в Польщі, регулюються Угодою між Україною та Польщею про соціальне забезпечення від 18 травня 2012 року та Адміністративним договором щодо її застосування. Обидва документи набули чинності 1 січня 2014 року.

Згідно з угодою, під час визначення права на пенсію враховується страховий стаж, набутий у договірній країні. При цьому кожна держава призначає пенсію за страховий стаж, набутий на її території.

Якщо страхового стажу, набутого в Україні, недостатньо для визначення права на пенсію, українська сторона може врахувати стаж, набутий у Польщі. Для цього використовується формуляр PL-UA 6, який оформлює Управління соціального страхування Польщі (ZUS).

Щоб підтвердити польський страховий стаж, потрібно надати до територіального органу Пенсійного фонду України документи, зокрема ті, що підтверджують роботу в Польщі. На їхній підставі оформлюється формуляр зв'язку, який надсилають до ZUS. Після отримання від польської установи формуляра PL-UA 6 відповідні періоди стажу враховують під час визначення права на пенсію в Україні.

Таким чином, польський страховий стаж враховується під час визначення права на пенсію, але не впливає на розмір української пенсії. За українським законодавством її розмір визначається виключно з урахуванням страхового стажу, набутого відповідно до законодавства України.

Що передбачено для тих, хто працював у Німеччині

Пенсійний фонд окремо роз'яснює порядок зарахування до страхового стажу періодів роботи в Німеччині. Для цього застосовується порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів №562 від 16 травня 2025 року.

Періоди роботи в Німеччині можуть бути зараховані до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком. Для цього необхідні документи, видані компетентними органами Німеччини, які підтверджують зарахування відповідних періодів роботи до страхового стажу за німецьким законодавством.

Якщо таких документів немає або наданої інформації недостатньо, Пенсійний фонд може вжити заходів для отримання необхідних підтверджень від відповідних органів іншої держави.

Водночас ПФУ наголошує, що стаж, набутий у Німеччині, враховується лише для визначення права на пенсію за віком і не впливає на її розмір.

Що це означає для майбутніх пенсіонерів

Підтверджені періоди роботи за кордоном у визначених випадках можуть бути враховані під час визначення права людини на пенсію за віком в Україні.

Водночас самого факту роботи в Польщі чи Німеччині недостатньо. Періоди роботи мають бути підтверджені відповідними документами, а порядок їх зарахування залежить від країни.

У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу, у 63 роки – не менше 23 років, а у 65 років – щонайменше 15 років.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав, що робити українцям, яким не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію. Зокрема, законодавство дозволяє за певних умов добровільно сплачувати страхові внески або докупити необхідний стаж. Вартість залежить від розміру мінімального страхового внеску на момент сплати.

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Теги: Пенсійний фонд стаж пенсія

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