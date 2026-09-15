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Пенсія за вислугу років у 2026 році: хто має право на виплати

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Пенсія за вислугу років у 2026 році: хто має право на виплати
Для різних професій закон передбачає спеціальні умови для призначення виплат
фото: glavcom.ua

Окремі категорії українців мають право на пенсію за вислугу років до досягнення пенсійного віку

В Україні право на пенсію за вислугу років мають окремі категорії працівників, для яких закон передбачає спеціальні умови виходу на пенсію. Необхідна тривалість стажу залежить від професії та виду роботи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.

Хто може отримувати пенсію за вислугу років

Право на пенсію за вислугу років передбачене, зокрема, для окремих працівників освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення. Для них необхідний спеціальний стаж залежить від дати його набуття. Зокрема, йдеться про стаж від 25 років станом на 1 квітня 2015 року до 26 років 6 місяців станом на 11 жовтня 2017 року.

Також право на пенсію за вислугу років мають:

  • працівники льотного та льотно-випробного складу;
  • працівники інженерно-технічного складу цивільної авіації;
  • диспетчери, які здійснюють управління повітряним рухом;
  • працівники залізничного транспорту та метрополітену;
  • працівники, зайняті на польових та геологорозвідувальних роботах;
  • артисти;
  • спортсмени, які мають необхідний спеціальний стаж і необхідну тривалість перебування у складі збірних команд України.

Для кожної з цих категорій закон встановлює окремі вимоги до тривалості спеціального стажу.

Наприклад, для артистів необхідний стаж творчої діяльності становить від 20 до 35 років залежно від характеру професійної діяльності. Для спортсменів передбачено щонайменше 25 років стажу, з яких не менше шести років людина має перебувати у складі збірних команд України.

Пенсія за вислугу років для військових

Окремі правила діють для військовослужбовців та інших категорій, пенсії яких призначаються відповідно до Закону №2262-XII.

У 2026 році пенсію за вислугу років військовослужбовцям можуть призначити після звільнення зі служби:

  • незалежно від віку, якщо на день звільнення вони мають не менше 25 календарних років вислуги;
  • після досягнення 45-річного віку, якщо мають 25 років і більше страхового стажу, з яких не менше 12 років і 6 місяців становить служба.

Як призначають пенсію за вислугу років

Для цивільних професій пенсію за вислугу років призначають за наявності необхідного спеціального стажу та з урахуванням вимог законодавства. Для деяких категорій обов'язковою умовою є звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію. Наприклад, це стосується працівників освіти.

Для військовослужбовців діє окремий порядок. Заяву на призначення пенсії можна подати особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України або онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що народний артист України Володимир Горянський розповів про розмір своєї пенсії. За словами актора, він отримує надбавку у розмірі 40% за почесне звання, однак самої пенсії йому недостатньо для життя, тому він продовжує працювати.

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Теги: Україна пенсія стаж

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