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Україна отримала від Світового банку $841 млн на пенсії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Україна отримала від Світового банку $841 млн на пенсії
Кошти підуть на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати
фото: glavcom.ua

Корецький подякував уряду Канади та Світовому банку за важливу і своєчасну допомогу Україні

Україна залучила $841 млн від Світового банку під гарантії уряду Канади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького.

За словами голови уряду, кошти підуть на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати.

«Фінансування залучили в межах Peace in Ukraine за домовленостями, досягнутими у вересні. Загальний обсяг проєкту вже сягнув $54,3 млрд. Це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку та один із ключових механізмів підтримки фінансової стійкості України», – йдеться у повідомленні.

Корецький подякував «уряду Канади та Світовому банку за важливу і своєчасну допомогу Україні в умовах значного дефіциту бюджету».

До слова, Кабінет міністрів схвалив проєкт державного бюджету України на 2027 рік. Загальний обсяг операцій із коштами бюджету перевищує 8 трлн грн, тоді як безпосередньо видатки державного бюджету становитимуть 7,27 трлн грн.

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Теги: Світовий банк пенсія Сергій Корецький

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