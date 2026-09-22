Україна отримала від Світового банку $841 млн на пенсії

Кошти підуть на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати

Корецький подякував уряду Канади та Світовому банку за важливу і своєчасну допомогу Україні

Україна залучила $841 млн від Світового банку під гарантії уряду Канади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького.

За словами голови уряду, кошти підуть на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати.

«Фінансування залучили в межах Peace in Ukraine за домовленостями, досягнутими у вересні. Загальний обсяг проєкту вже сягнув $54,3 млрд. Це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку та один із ключових механізмів підтримки фінансової стійкості України», – йдеться у повідомленні.

Корецький подякував «уряду Канади та Світовому банку за важливу і своєчасну допомогу Україні в умовах значного дефіциту бюджету».

До слова, Кабінет міністрів схвалив проєкт державного бюджету України на 2027 рік. Загальний обсяг операцій із коштами бюджету перевищує 8 трлн грн, тоді як безпосередньо видатки державного бюджету становитимуть 7,27 трлн грн.