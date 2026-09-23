Пенсії можуть зрости: кому збільшать виплати у 2027 році

У проєкті держбюджету-2027 закладено збільшення граничного розміру пенсійних виплат

З 1 січня 2027 року максимальний розмір пенсії може зрости з 25 950 до 28 780 грн. Це випливає з проєкту державного бюджету на 2027 рік №16000, зареєстрованого у Верховній Раді, передає «Главком».

Який розмір пенсій пропонують встановити

Законопроєкт передбачає збільшення максимальної пенсії до 28 780 грн. Наразі її граничний розмір становить 25 950 грн.

Таким чином, у разі ухвалення запропонованих змін максимальна пенсія зросте на 2830 грн.

Йдеться саме про граничний розмір пенсії. Фактична сума виплати кожного пенсіонера залежить від підстав її призначення та розрахованого розміру пенсії.

Водночас документ поки що має статус законопроєкту. Його зареєстровано у Верховній Раді 15 вересня, а нині він опрацьовується у профільному комітеті.

Уряд пропонує змінити соціальні стандарти

У проєкті держбюджету-2027 уряд передбачив підвищення прожиткового мінімуму для різних категорій населення. Зокрема, загальний показник на одну особу пропонується збільшити з нинішніх 3 209 грн до 3 559 грн на місяць.

Для працездатних осіб прожитковий мінімум може зрости до 3 691 грн, для дітей до шести років – до 3 124 грн, для дітей від шести до 18 років – до 3 895 грн. Для осіб, які втратили працездатність, у проєкті передбачено 2 878 грн.

Порівняно з показниками, які діють у 2026 році, загальний прожитковий мінімум може зрости на 350 грн, або приблизно на 10,9%.