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Не вистачає стажу для пенсії: скільки коштує докупити один рік

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Не вистачає стажу для пенсії: скільки коштує докупити один рік
Нестачу стажу можна компенсувати додатковими внесками
фото: glavcom.ua

Пенсійний фонд пояснив, як українці можуть компенсувати нестачу страхового стажу

Якщо для виходу на пенсію людині не вистачає кількох років або місяців страхового стажу, його можна докупити. У 2026 році мінімальний внесок за один місяць стажу при одноразовій сплаті за минулі періоди становить 3804,68 грн.

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Пенсійний фонд України.

Як докупити страховий стаж

Законодавство передбачає можливість добровільної сплати єдиного соціального внеску за періоди, коли людина не працювала офіційно. Після сплати внесків відповідні періоди зараховуються до страхового стажу.

Є два способи.

Одноразова сплата за минулі періоди. Людина може сплатити внески за місяці, коли не працювала офіційно. У 2026 році мінімальний внесок становить 3804,68 грн за кожен місяць стажу.

Повну суму потрібно внести протягом 10 днів після укладення договору.

Добровільна участь із щомісячною сплатою. Людина може укласти договір щонайменше на один рік та сплачувати внески щомісяця. У 2026 році мінімальний внесок становить 1902,34 грн на місяць.

Хто може докупити стаж

На момент укладення договору людина не повинна підлягати загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

Докупити стаж можна лише за періоди, коли не було офіційного працевлаштування або підприємницької діяльності.

Якщо людина була застрахована, але внески за неї не сплачувалися, наприклад через пільги, такий стаж докупити не можна.

Укласти договір можуть громадяни віком від 16 років.

Куди звертатися

Для укладення договору необхідно подати заяву до Державної податкової служби за місцем проживання. Це можна зробити особисто в паперовій формі або в електронному вигляді.

До заяви необхідно додати копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки за наявності та довідку про страховий стаж за формою ОК-5.

Для окремих категорій також потрібні додаткові документи. Зокрема, членам особистого селянського господарства, які не належать до осіб, що підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, потрібен документ, що підтверджує членство в господарстві. Домашні працівники мають надати копію трудового договору.

Як перевірити свій страховий стаж

Перевірити страховий стаж можна онлайн через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України. Авторизуватися можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

На вебпорталі можна переглянути інформацію про страховий стаж, заробітну плату, з якої сплачувалися внески, дані електронної трудової книжки та інформацію про сплату внесків роботодавцем.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав, хто в Україні має право на пенсію за вислугу років. Для окремих категорій працівників закон передбачає можливість отримувати такі виплати до досягнення загального пенсійного віку. Йдеться, зокрема, про працівників освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, залізничного транспорту, цивільної авіації, а також артистів і спортсменів.

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Теги: Україна Пенсійний фонд пенсія стаж

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